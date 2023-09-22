Подмосковье на конкурсе «Учитель года» представит преподаватель английского Назаренко

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Назаренко пошёл по стопам мамы и бабушки, которые всю жизнь посвятили педагогике. В 2015 году молодой человек переехал в Подмосковье из Луганска и уже восемь лет работает в Правдинской средней школе №2 Пушкинского городского округа.
«Я знаю китайский и английский языки. Всю жизнь хотел стать переводчиком, но попробовав, понял, что это не совсем мне подходит. Решил пойти в школу, и стало ясно, что я здесь надолго. У нас династия. Мои мама и бабушка - филологи. С детства я видел, какой это огромный труд, быть учителем. Считаю, что каждый педагог должен привносить в преподавание своё хобби, увлечение в работу. Я играю на гитаре и вместе с детьми на уроках мы изучаем язык, в том числе с помощью музыки. Ребята очень рады, что я здесь и пожелали максимально продуктивно провести следующий этап конкурса», – рассказал Владимир Назаренко.В финал конкурса вышли 89 лучших учителей из всех уголков нашей страны. Они успешно прошли школьный, муниципальный и региональный этапы. Также за победу поборется победитель конкурса «Учитель года заграншкол МИД России 2023».
«Желаю конкурсантам получить удовольствие от процесса, наслаждаться моментом. Главный приз – это люди, которых мы встречаем на своем пути. Уверен, что такие конкурсы существуют, чтобы сотрудничать, обмениваться опытом, дружить и помогать друг другу, а не соперничать», – поделился победитель прошлого года, учитель истории школы №16 из Орехово-Зуева Дмитрий Лутовинов.В первом туре финального этапа участники проведут «Разговор со школьниками», «Педагогический диктант» и «Урок». Во втором 15 лучших конкурсантов ждут три испытания: «Мастер-класс», «Вопрос учителю года» и «Слово учителю». По их итогам определят победителя и призёров конкурса
Церемония награждения состоится 5 октября, в День учителя в Государственном Кремлёвском дворце.
Подмосковные педагоги становились абсолютными победителями конкурса в 2012, 2013 и 2022 годах. Они почти всегда входят в пятёрку лучших.
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