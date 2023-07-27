Подмосковные специалисты обменялись опытом с новыми регионами по реабилитации детей-инвалидов

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области
Сотрудники центра «Балашихинский» колоритно встретили гостей из новых территорий. Гостям были проведены ознакомительные экскурсии, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства социального развития Московской области.
В рамках встречи, специалисты Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации рассказали Главам администрации районов Донецкой республики о методах работы с детьми-инвалидами и поделились лучшими практиками. Много внимания было уделено инновационному оборудованию, которое применяется для лечения и реабилитации детей-инвалидов в Подмосковье. Также, гостям показали как работают узкопрофильные специалисты Центра.
Межтерриториальный центр комплексной реабилитации инвалидов «Мироград» стал площадкой для обмена опытом в сфере социального обслуживания.
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