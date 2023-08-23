В Подмосковье заработал федеральный ресурсный центр переподготовки кадров для туристической отрасли

Фото: Радио 1
«В Московской области для туризма есть все, на любой вкус и на разнообразные пожелания. Сейчас мы самый активно развивающийся регион по количеству кэмпингов. Нас очень радует, что именно на нашей территории находится ресурсный центр для подготовки кадров, и есть направления, которые будут подготавливаться и улучшаться в будущем. Туризм самая обширная сфера, это, и дороги, и рестораны, и общественное питание, вся жизнь. Наш губернатор, Андрей Воробьев уделяет большое внимание благоустройству подмосковных парков, в которые мы активно вовлекаем жителей и гостей региона, поэтому квалифицированные кадры сейчас нужны как никогда», - рассказал заместитель министра культуры и туризма Московской области Алексей Шимко.
Фото: Радио 1
Отметим, что переподготовка в центре будет проходить с середины сентября по середину декабря в смешанном формате: в виде очных и дистанционных занятий, практических занятий на предприятиях индустрии туризма, самостоятельной работы. По итогам обучения слушатели получат диплом о профессиональной переподготовке. Для слушателей в центре обучение будет проводиться на бесплатной основе.
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