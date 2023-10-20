Подмосковье первым в России перешло на цифровую приёмку газопроводов

В Московской области введён режим повышенной готовности в связи с ухудшением погоды, сообщили в пресс-службе подмосковного Минэнерго. По прогнозам синоптиков, с 21 часа 19 октября до утра 20 октября ожидается понижение температуры воздуха до -3°С. Пройдёт дождь со снегом, местами образуется гололедица.