Подмосковье первым в России перешло на цифровую приёмку газопроводов

Фото: Минэнерго МО
Московская область стала первым регионом России, перешедшим на цифровой формат приёмки в эксплуатацию газопроводов, сообщили в пресс-службе Минэнерго региона. Это поможет значительно упростить и ускорить газификацию домовладения жителей.
В прошлом году министерство подписало трёхстороннее соглашение о взаимодействии Центральным управлением Ростехнадзора и Мособлгазом. Основной пункт соглашения – внедрение электронного документооборота вместо бумажного. Цель – сокращение сроков приёмки газопроводов и сетей газораспределения в рамках догазификации домов по президентскому проекту «Социальная газификация» и губернаторской программе газификации Московской области.
Сейчас согласование документации и приёмка объекта в эксплуатацию проходят через единое приложение. Приёмку проводит комиссия. Она проверяет состояние оборудования, соответствие газопровода проекту и качество выполненных работ.
Ранее члены экспертной комиссии впервые знакомились с технической, исполнительной документацией во время выезда на объект. Теперь они могут получить доступ к документации в режиме онлайн.
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Сейчас согласование документации и приёмка объекта в эксплуатацию проходят через единое приложение. Приёмку проводит комиссия. Она проверяет состояние оборудования, соответствие газопровода проекту и качество выполненных работ.
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Лора Луганская