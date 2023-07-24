40 раз Подмосковье побеждало на конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
40 территорий Московской области побеждали на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях с момента создания конкурса. Победы принесли Подмосковью 3 миллиарда грантов на реализации проектов.
Министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин рассказал об итогах Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
На сегодняшний день 23 объекта победителей реализовано, 14 объектов находятся в стадии реализации и 3 новые победы в 2023 году.
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«За время работы конкурса у нас 40 побед, 40 территорий. Мы посчитали, что это порядка 3 миллиарда рублей мы получили грантов на развитие городов. 2,5 миллионов человек увидели изменения в городах, в которых живут», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин в ходе своего доклада на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
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Алиса Сергиенко