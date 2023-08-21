Подмосковье получило награду Всероссийского форума за проект «Урок цифры»

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«В современном мире дети могут получать новые знания в режиме онлайн – для этого нужно просто включить компьютер или смартфон. Важно, чтобы эти знания были полезными и безопасными. На «Уроках цифры» ребята знакомятся с разнообразным миром ИТ-профессий», – сказала Куртяник.В 2022-2023 учебных годах подмосковные школьники присоединялись к онлайн-занятиям по ИТ-дисциплинам. За это Московская область была отмечена на федеральном уровне.
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