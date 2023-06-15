Подмосковье представило на ПМЭФ систему фиксации дефектов умными автомобилями

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«С сентября прошлого года управление фиксирует нарушения не только классическим способом, но и при помощи автомобилей с нейросетевыми камерами. Разработка полностью российская. Систему удалось обкатать не только в каждом городском округе, но и при разных погодных условиях. Можно смело сказать, что система эффективна. Скорость инспектирования увеличилась в пять раз. Мы охватываем больше пространств. Благодаря искусственному интеллекту было выявлено более 45 тыс нарушений», – рассказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.
Ранее «Радио 1» сообщало, что подмосковный Мининвест и Сбербанк будут вместе привлекать в регион инвестиции.