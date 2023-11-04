Подмосковье представило свой стенд на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ

Фото: Радио 1
В Москве торжественно открылась международная выставка-форум «Россия», на которой представлен красочный стенд Московской области.
Выставка проходит на территории ВДНХ.
Фото: Радио 1
Ранее в своём Telegram-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв написал, что на стенде Московской области можно поиграть в стратегию на основе Центра управления регионом (ЦУР). Он отметил, что это позволит всем желающим почувствовать себя губернатором без прохождения выборов.
Фото: Радио 1
Кроме того, на площадке все желающие смогут «оказаться» в знаковых местах Подмосковья благодаря интерактивным терминалам и картам. Также будет представлена ярмарка с продукцией, производимой в регионе.
Выставка-форум открыта для всех желающих до 12 апреля 2024 года.
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Фото: Радио 1
«Зато проблемы решать придется вполне реальные, которые мы собрали из «Добродела». Лучшие управленцы получат ценные призы», – рассказал глава региона.
Фото: Радио 1
Кроме того, на площадке все желающие смогут «оказаться» в знаковых местах Подмосковья благодаря интерактивным терминалам и картам. Также будет представлена ярмарка с продукцией, производимой в регионе.
Выставка-форум открыта для всех желающих до 12 апреля 2024 года.
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Анастасия Чинкова