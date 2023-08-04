Подмосковье представит на выставке «Россия» знаковые места и достижения

На этой неделе в лесах региона ожидается III класс пожарной опасности, что связано с повышением температуры и отсутствием осадков.

Сотрудниками Комитета лесного хозяйства Московской области 3 августа пожары не были зафиксированы.



4, 5 и 6 августа на территории земель лесного фонда Московской области прогнозируют повышенную пожарную опасность.

В пятницу, 4 августа на большей части Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Егорьевском и Московском учебно-опытном лесничествах — II класс пожарной опасности.

В субботу, 5 августа на большей части Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Истринском, Московском учебно-опытном и Сергиево-Посадском лесничествах — II класс пожарной опасности.

В воскресенье, 6 августа на большей части Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Бородинском лесничестве — II класс.

Комлесхоз сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»



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