Подмосковье представит на выставке «Россия» знаковые места и достижения

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«На подмосковном стенде будут три двери, шагнув за которые гости очутятся среди всего самого лучшего в области. Это знаковые места, прорывы и достижения, уникальные производства - то, чем гордится Подмосковье. Гостям предложат аудиогид. А на сенсорном столе представят президентские проекты, меняющие качество жизни в большом регионе», – говорится в сообщении.
На стенде региона организуют еженедельные розыгрыши. Главный приз – путёвки в лучшие гостиницы и глэмпинги Подмосковья.
На выставке также будет представлена уличная арт-инсталяция картины Валентина Серова «Девушка с персиками», выложенная из товаров подмосковного производства.
Международная выставка-форум «Россия» организована по указу президента Владимира Путина.
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