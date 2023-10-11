Подмосковье примет участие в Международном турнире «Битва роботов»

Фото:istockphoto /charles taylor
Подмосковная команда «Мельники» из Королева примет участие во втором туре Международного чемпионата «Битва роботов» в Перми. Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
В чемпионате примут участие 34 команды из Китая, России и Индии.
Стоит отметить, что робот подмосковной команды весит 110 кг и развивает скорость до 11км/ч. Он передвигается на двух колесах и оснащён молотом.
Увидеть состязание можно на официальных страницах чемпионата 21 октября с 8:00 до 19:00 по московскому времени.
Основной целью соревнований является привлечение внимания к современным технологиям и востребованности инженерных направлений. Чемпионат является главной международной площадкой по обмену опытом в области робототехники.
Суперфинал соревнований состоится в 2024 году в Казани в рамках «игр будущего». Кроме этого, призовой фонд чемпионата в общей сложности равен 6 миллионам рублей.
Читайте также:
«Миром рулят технологии»: Губернатор Подмосковья Воробьёв дал старт «Битве роботов»
Подмосковные баскетболисты завоевали серебро международного турнира в Сербии
В Реутове открыли восьмой в Подмосковье детский технопарк «Изобретариум»
Стоит отметить, что робот подмосковной команды весит 110 кг и развивает скорость до 11км/ч. Он передвигается на двух колесах и оснащён молотом.
Основной целью соревнований является привлечение внимания к современным технологиям и востребованности инженерных направлений. Чемпионат является главной международной площадкой по обмену опытом в области робототехники.
Суперфинал соревнований состоится в 2024 году в Казани в рамках «игр будущего». Кроме этого, призовой фонд чемпионата в общей сложности равен 6 миллионам рублей.
Читайте также:
«Миром рулят технологии»: Губернатор Подмосковья Воробьёв дал старт «Битве роботов»
Подмосковные баскетболисты завоевали серебро международного турнира в Сербии
В Реутове открыли восьмой в Подмосковье детский технопарк «Изобретариум»
Мира Полтева