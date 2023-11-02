Подмосковье принимает участие в конкурсе «Народный участковый 2023»

Капитан полиции из Красногорска участвует в всероссийском конкурсе «Народный участковый 2023».
Дмитрий Резакин является представителем Московской области на Всероссийском конкурсе.
Молодой человек с 2017 года работал в должности участкового, а на сегодняшний день является капитаном полиции. В свободное время от работы он играет в футбол и проводит время с женой и двумя дети.
Стоит отметить, что за 2023 год участковый раскрыл 34 преступления, которые были совершены на участке, за который он отвечает.
Кроме этого проголосовать за жителя Подмосковья можно на сайте конкурса.
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Молодой человек с 2017 года работал в должности участкового, а на сегодняшний день является капитаном полиции. В свободное время от работы он играет в футбол и проводит время с женой и двумя дети.
Кроме этого проголосовать за жителя Подмосковья можно на сайте конкурса.
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Мира Полтева