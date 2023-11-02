Подмосковье приняло участие во всероссийском фестивале «Зодчество»

Фото: пресс-служба Мособлархитеркутры
На фестивале «Зодчество» Московская область показала свою методологию преобразования городских территорий.
С 31 октября по 2 ноября в Гостином дворе в Москве проходит ежегодный фестиваль «Зодчество». Он собирает представителей архитектурного сообщества со всей страны, чтобы показать градостроительные тренды в разных регионах страны. Московская область в этом году сделала акцент на проектах перезагрузки городских пространств. Как известно, Подмосковье — один из первых регионов, который запустил программу реновации через механизмы комплексного развития территорий.
На стенде Подмосковья можно будет познакомиться не только с этапами запуска этой программы и работы с градорегулирующей документацией, которая обеспечивает качество исполнения и экономическую привлекательность проекта, но и с первыми результатами.
Отдельное место на стенде заняла мультимедийная инсталляция «Город на острове: 4 сезона» архитектурного бюро DNK ag и группы компаний «Остов». Она посвящена проекту в Наро-Фоминске на месте корпусов шелковой фабрики — о жизни на берегу реки, где интересно гулять, медитировать, плавать, рыбачить, кататься на лодке или коньках.
1 и 2 ноября на круглом столе в рамках фестиваля «Зодчество» Мособлархитектура затронула такие важные темы, как «Реновация и джентрификация. Вопросы и пути решения» и изменение стандартов жилищного строительства, связанные с развитием инфраструктуры новых видов транспорта и повышением комфортности городской среды.
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На стенде Подмосковья можно будет познакомиться не только с этапами запуска этой программы и работы с градорегулирующей документацией, которая обеспечивает качество исполнения и экономическую привлекательность проекта, но и с первыми результатами.
«Ключевым в нашем стенде является макет застройки, поэтому мы избегали ярко-кричащих оттенков для того, чтобы макет оставался самым главным. А вот подача из кубиков символизирует этап проработки первичного макетирования мастер-планирования до старта проекта», - рассказала Александра Кузьмина первый заместитель руководителя комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.Фото: пресс-служба Мособлархитеркутры
Отдельное место на стенде заняла мультимедийная инсталляция «Город на острове: 4 сезона» архитектурного бюро DNK ag и группы компаний «Остов». Она посвящена проекту в Наро-Фоминске на месте корпусов шелковой фабрики — о жизни на берегу реки, где интересно гулять, медитировать, плавать, рыбачить, кататься на лодке или коньках.
«Это вещь, которая не стоится за один год, этот проект долгосрочный. Мы знаем примеры таких проектов в заграничной практике, при этом наш завершится чуть быстрее», - поделился Константин Ходнев, сооснователь и партнер DNK ag.
1 и 2 ноября на круглом столе в рамках фестиваля «Зодчество» Мособлархитектура затронула такие важные темы, как «Реновация и джентрификация. Вопросы и пути решения» и изменение стандартов жилищного строительства, связанные с развитием инфраструктуры новых видов транспорта и повышением комфортности городской среды.
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Дана Игумнова