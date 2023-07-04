Подмосковье привлекло инвестпроектов на 27 млрд рублей

За половину 2023 года при содействии корпорации развития Московской области в подмосковный регион привлечено свыше 20 новых резидентов.

«За первые шесть месяцев этого года при участии Корпорации развития Московской области в регион было привлечено 22 инвестора с общим объемом инвестиций свыше 27 миллиардов рублей. В результате реализации этих проектов в Подмосковье будет создано более трех тысяч рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.



По статистике специалистов из корпорации развития, самой привлекательной сферой для инвесторов стала металлообработка, она занимает 22,7% от общего объема инвестиций.

На втором месте по популярности находится пищевая промышленность — 18,2%.

С этого года зафиксировано появление новой сферы инвестпроектов. Инвесторы заинтересовались реализацией проектов по выращиванию редких цветов.

«На текущий момент в проработке КРМО находятся еще порядка 400 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций порядка 300 миллиардов рублей. В основном это заявки от среднего бизнеса с объемом инвестиций до 500 миллионов рублей. Реализация этих проектов позволит создать в регионе около 39 тысяч рабочих мест», — прокомментировал генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин.

Одним из крупнейших инвестпроектов в Подмосковье при содействии корпорации развития — стал завод по производству гофрированного картона и упаковочной продукции компании «Л-Пак». Этот проект будут реализован в ОЭЗ «Кашира». Инвестиции компании в предприятие составляют порядка 19 млрд рублей.Проекты будут реализованы в разных сферах: медицина и фармацевтическая промышленность, станкостроение, радиоэлектронная промышленность, переработка отходов и металлообработки и в других.

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