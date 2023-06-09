Подмосковье продолжает обрабатывать территории от борщевика Сосновского

В Подмосковье количество обработанных территорий от борщевика Сосновского увеличилось еще на 24%

Химическая обработка территорий от борщевика проходит в 48 городских округах Подмосковья, сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«На сегодняшний день от борщевика обработано более 13 тысяч гектаров земли, что составляет 66% от общего плана. Темпы работ увеличиваются, за неделю процент выполнения плана по обработке увеличился на 24%», — рассказал курирующий Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.



В этом году в планах обработать свыше 20 000 га территорий от борщевика. Работы по обработке проходят в два этапа.

Лидерами среди городских округов по обработанным площадям стали: Клин — около 2,5 тысяч га, Можайский — более 1,5 тысяч га и Талдомский — 1,5 тысяч га земли.

Химобработка гербицидами позволяет остановить рост нежелательной растительности и прекратить дальнейшее распространение. Для достижения максимального результата работы проводятся перед началом цветения как механизированным, так и ручным способами.

Обработка гербицидами останавливает рост ядовитого сорняка и прекращает его дальнейшее распространение.