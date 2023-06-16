Подмосковье сохранило 3 место в рейтинге АСИ по состоянию инвестиционного климата

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Подмосковье заняло 3 место, как и в прошлом году.
«Второй год подряд Подмосковье входит в тройку лидеров Национального инвестиционного рейтинга, хотя стартовали мы, напомню, в 2015 году с 22-го места. Хотел бы поздравить все регионы, которые в этом году достигли заметного успеха. Конкуренция, безусловно, важна, она задает темп, ориентирует на результат. И вместе с тем инвестрейтинг — это тот случай, когда важны и победа, и участие. Потому что, чтобы даже сохранить место в рейтинге, нужно каждый год прибавлять, стараться создавать более комфортные условия для бизнеса», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.Агентство стратегических инициатив составляет Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата регионов с 2014 года.
В нем оценивается работа регионов по созданию благоприятных условий ведения бизнеса, выявляются лучшие практики.
В этом году рейтинг сформирован по обновленной методологии, все показатели распределены по 4 направлениям: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого и среднего предпринимательства.
Ранее сообщалось, что на место ушедших из Подмосковья американских и европейских компаний в регион пришли новые партнёры. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Подробнее об этом читайте в нашем материале.