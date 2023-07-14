Подмосковье стало лидером по объёмам ввода жилья в первой половине 2023 года

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Московская область стала лидером по объёмам ввода жилья за первую половину текущего года. Об этом говорится в материалах Росстата.
При этом, по оперативным данным, ввод жилья в России в январе-июне этого года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2022-го на 1% – до 52,1 млн кв м. В то же время в июне, по данным ведомства, в стране сдали 8,9 млн кв м жилья – на 9% больше, чем в том же месяце прошлого года.
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Лора Луганская