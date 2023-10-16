Подмосковье в «Битве роботов» представит «Красный мельник» с силой удара в тонну

ГАУ АИС «Подмосковье»
Подмосковная команда подготовила робота под названием «Красный мельник». Это двухколёсный спиннер с силовым каркасом из профильной трубы. Расчётная сила его удара – одна тонна. Согласно правилам, время поединка составляет 3 минуты, оценивать бои будет жюри.
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