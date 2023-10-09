Подмосковье вошло в лидеры рейтинга материального благополучия регионов России

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Методика составления рейтинга основана на агрегировании показателей, характеризующих материальное положение людей в регионах России по итогам предыдущего года. Учитывались отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, среднемесячный объем вкладов и других привлечённых средств физических лиц в банках на одного жителя.
Результаты исследования свидетельствуют, что уровень благосостояния населения в разных регионах России отличается очень значительно. При этом эксперты отмечают, что в 2022 году позитивная динамика была в большинстве субъектов Федерации, что обусловлено, в том числе ростом доходов населения.
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