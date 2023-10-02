Подмосковье вошло в топ-10 по числу участников проекта «Начни игру»

Фото: АНО «Россия – страна возможностей»
«Игровая индустрия в России от года к году набирает обороты. Проект «Начни игру» даёт возможность молодым людям погрузиться в индустрию со школьной скамьи. О реальном спросе говорят цифры: 43% участников второго сезона – это ребята моложе 18 лет», – отметила руководитель проекта «Начни игру» Марьям Карпова.
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