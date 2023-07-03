Подмосковье вошло в топ-10 регионов с лучшими дорогами

Фото: Минтранс МО
Московская область вошла в топ-10 российских регионов с самими качественными дорогами.
В Москве нормативам соответствуют 97,6% трасс. Помимо столицы, в лидерах – ХМАО, Краснодарский край, Челябинская область и Ингушетия. Там таких автодорог – более 80%. Хуже всего ситуация в Архангельской области, где нормативам отвечает лишь 13,3% дорог.
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Лора Луганская