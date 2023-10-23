Подмосковье вошло в топ-10 рейтинга регионов по научно-технологическому развитию

В России с июля по сентябрь наблюдался рост цен на стройматериалы для ремонта квартир, который в некоторых категориях достигал до 37%. Этот рост цен был обусловлен усилением давления на рубль и проблемами в сфере логистики, пишет газета «Коммерсант».