Подмосковье вошло в топ-10 рейтинга регионов по научно-технологическому развитию

Фото: администрация г. о. Химки
Московская область вошла в число лидеров рейтинга научно-технического развития регионов России по итогам 2022 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
Первые позиции заняли Москва (рейтинговый балл – 79,66), Санкт-Петербург (72,58) и Татарстан (68,03). На четвёртом месте – Нижегородская область (64,27), на пятом – Подмосковье. Рейтинговый балл региона составляет 60,8. Замкнули список Ингушетия, Хакасия и Ненецкий автономный округ.
Отмечается, что на субъекты Федерации, составляющие топ-10 рейтинга, приходится более 59% общероссийского объёма отгруженных инновационных товаров, выполненных инновационных работ и услуг по итогам 2022 года.
Позиции регионов в итоговом списке определялись на основании рейтинговых баллов регионов, которые рассчитывали по 19 показателям, объединённым в четыре группы: «Человеческие ресурсы», «Материально-техническая база», «Эффективность научно-технологической деятельности» и «Масштаб научно-технологической деятельности».
Значение балла может изменяться в диапазоне от 1 до максимального значения – 100.
Читайте также:
Подмосковье вошло в топ-10 рейтинга регионов по доходам населения
Подмосковье вошло в лидеры рейтинга материального благополучия регионов России
Подмосковье возглавило рейтинг популярных направлений осеннего внутреннего туризма
Отмечается, что на субъекты Федерации, составляющие топ-10 рейтинга, приходится более 59% общероссийского объёма отгруженных инновационных товаров, выполненных инновационных работ и услуг по итогам 2022 года.
Значение балла может изменяться в диапазоне от 1 до максимального значения – 100.
Читайте также:
Подмосковье вошло в топ-10 рейтинга регионов по доходам населения
Подмосковье вошло в лидеры рейтинга материального благополучия регионов России
Подмосковье возглавило рейтинг популярных направлений осеннего внутреннего туризма
Лора Луганская