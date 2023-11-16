Радио1
Главная / Новости / Общество/ Подмосковье вошло в топ-20 по числу регистраций на олимпиаду «Я – профессионал»

Подмосковье вошло в топ-20 по числу регистраций на олимпиаду «Я – профессионал»

16 ноября 2023, 17:17
Фото: пресс-служба Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал»

Фото: пресс-служба Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал»

Московская область вошла в топ-20 по числу регистраций Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал». Об этом сообщила пресс-служба олимпиады.
С начала регистрации на олимпиаду «Я – профессионал» в Подмосковье зарегистрировалось около 18 тысяч студентов.

«В VII сезоне Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» побила свои собственные рекорды: число регистраций составило 848 988, что превышает наши предыдущие показатели. Студенты Московской области проявили наибольший интерес к направлениям «Педагогическое образование (основное)», «Креативные индустрии» и «Классный руководитель». Всего в рамках регистрационной кампании мы получили 17778 заявок от студентов из 55 вузов и филиалов данного региона. Наша главная цель – предоставить равные возможности активным ребятам из всех уголков страны без исключения <…>», – поделилась руководитель Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Валерия Касамара.


Стоит отметить, что 17 с ноября по 3 декабря пройдет отборочный этап олимпиады, на котором студенты ознакомятся с практико-ориентированными заданиями.

Читайте также:

В Подмосковье медалями Совета Федерации наградили школьников-героев

В Красногорске прошла пресс-конференция советников директоров по воспитанию

Преподаватель Мурзюкова объяснила растущий интерес россиян к восточным языкам
#подмосковье
#студенты
#образование
#олимпиада
#страны
#московская область
Читайте нас в
Руководство Дубны проверило ход ремонта дома на улице Строителей
16 ноября 2023, 18:22

Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров, сотрудники администрации муниципалитета и члены партии «Единая Россия» встретились с жильцами дома №4 на ул. Строителей. Они проверили ход ремонтных работ в здании.
Почти год дом обслуживает муниципальная управляющая компания «ЖКУ», под управление которой он перешёл в январе. За это время здесь произошло немало перемен. 
«Отремонтировали кровлю, заменили центральное отопление, выполнили асфальтирование дворовой территории, сделали уличное освещение. Провели озеленение – высадили около 300 кустов. Сейчас в доме заменяют входные двери», – написал Тихомиров в своём телеграм-канале.
Перемены, которые произошли при переходе дома муниципальной УК, жители оценивают положительно, качеством ремонтных работ довольны. 
«Но у управляющей компании ещё много работы: надо закончить ремонт, а также отремонтировать подъезд. Все эти вопросы решаемы и находятся на контроле у заместителя главы по вопросам ЖКХ», – отметил глава муниципалитета.  
Он пообещал и дальше встречаться с дубненцами во дворах. Такие встречи позволяют пообщаться с большим числом жителей и сформировать список задач.

Читайте также:

Турнир памяти Евгении Скопцовой в Дубне собрал более 100 фехтовальщиков

Зимний сезон в Дубне стартует 18 ноября

В Дубне построят новое здание для корпорации «Тактическое ракетное вооружение»


 
#максим тихомиров
#дубна
#дом
#жилой дом
#ремонт
#жкх
#управляющая компания
#ук
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
Студент Физтех‑колледжа стал призёром международного чемпионата
16 ноября 2023, 18:03

Фото: г. о. Долгопрудный

Третьекурсник Физтех-колледжа Никита Руднев завоевал диплом третьей степени международного чемпионата BRICS Skills Competition 2023. Он стал первым студентом этого учебного заведения, принявшим участие в соревнованиях международного уровня, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Чемпионат был организован Китайской Народной Республикой. Никита участвовал в них дистанционно и отличился в компетенции «Машинное обучение и большие данные». Это одна из самых актуальных и востребованных компетенций не только в IT, но и во многих отраслях экономики. Соперниками долгопрудненского студента были учащиеся из разных стран-членов БРИКС.
«В последнее время я пробую себя в различных конкурсах. Поначалу всё было сложно: множество команд и технологий, которые нужно понять и применить за короткое время. Были проблемы и ошибки, поэтому не считаю, что выступил в полную силу, но участвовать мне понравилось. А на следующий год попробую побороться за победу», – поделился впечатлениями Никита. 


В рамках чемпионата профессионального мастерства особое внимание уделяется развитию и продвижению новейших технологий и высокотехнологичного образования. Участники должны были продемонстрировать глубокие знания и практический опыт в своей области.
 
Читайте также:

В Долгопрудном завершают масштабную реконструкцию котельной

Учёные из Долгопрудного признаны профессором и деканом года

Жители Долгопрудного написали большое письмо-поздравление Деду Морозу 
#долгопрудный
#студент
#физтех
#лицей
#чемпионат
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
«Надругательство над народом»: Художнице дали 7 лет колонии за антивоенные стикеры
Суд приговорил художницу Скочиленко к 7 годам колонии по делу о замене ценников
16 ноября 2023, 17:52

Фото: iStock/gorodenkoff

Художницу Сашу Сколиченко приговорили к семи годам колонии за подмену ценников в магазине на антивоенные стикеры. Редакция «Радио 1» расскажет, почему осужденная спустя год пребывания в СИЗО думает, что ее дело «розыгрыш», какую информацию содержали надписи, и почему ее приговор назвали «надругательством над народом».

За что осудили художницу Сашу Сколиченко


В апреле прошлого года девушка заменила ценники в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге на антивоенные листовки. Подмену заметила пожилая клиентка. Пенсионерка обратилась к сотрудникам магазина, а затем сообщила об инциденте в полицию.
Действия Сколиченко были расценены правоохранителями как дискредитация ВС РФ. Максимальное наказание в соответствии с санкцией статьи не превышает десяти лет лишения свободы.

Суд в Москве приговорил к восьми годам лишения свободы оппозиционера Милова*
Суд в Москве приговорил к восьми годам лишения свободы оппозиционера Милова*

Суд приговорил Сколиченко к 7 годам колонии


Решением Василеостровского суда Санкт-Петербурга художница приговорена к семи годам заключения. Сторона обвинения настаивала на восьми годах колонии, однако суд смягчил наказание.

Следствие по делу Сколиченко длилось более года. Девушка находилась в СИЗО, так как ее близкие родственники проживают за рубежом. Суд предполагал, что подозреваемая может скрыться от правоохранителей, поэтому ходатайство адвокатов об избрании девушке меры пресечения в виде домашнего ареста не удовлетворял.


Заболевание художницы


Сколиченко страдает пороком сердца и циклотимией (один из типов биполярного расстройства). Кроме того, организм девушки не переносит глютен.

Как проходило слушание по делу Сколиченко


Прокурор просил признать Сколиченко виновной по статье о распространении заведомо ложной информации по мотивам религиозной, национальной или политической ненависти. Сторона защиты настаивала на том, что художница была уверена в правдивости распространяемых ею сведений.

Адвокаты просили принять во внимание то, как девушка общалась со своими друзьями из Украины. Переписки в социальных сетях доказывают, что девушка заблуждалась в реальных целях специальной военной операции. Государственный обвинитель заявил, что сведения, которые содержались в листовках, не соответствуют позиции Минобороны страны и являются фейком.

Уроженца Средней Азии осудили в Подмосковье за участие в террористической организации
Уроженца Средней Азии осудили в Подмосковье за участие в террористической организации

Обвиняемая вину не признала. Сколиченко заверяла, что действовала в интересах России и не руководствовалась политической или национальной ненавистью. Художница назвала дело «смешным» и рассказала, что ждала заявлений о том, что все происходящее с ней розыгрыш.  

Реакция на приговор Скочиленко


Присутствующие на оглашении приговора аплодировали стороне защиты, которая настаивала во время прений на том, что в действиях Сколиченко не было умысла. Приговор в отношении художницы прокомментировал режиссер Александр Сокуров. Он назвал суд над Скочиленко «надругательством над народом».

Когда осужденную вывели из здания суда, толпа, ожидающая оглашения приговора, аплодировала Сколиченко и скандировала ее имя.

Читайте также:

В Петербурге задержали топ-менеджеров пивоваренной компании «Балтика»

Организатора атак на Брянскую область Капустина* заочно осудили на пожизненное

В TanukiFamily раскрыли, как розыск основателя Орлова повлияет на работу ресторанов

*Внесен в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму
#суд
#приговор
#следствие
#сизо
#вс рф
#минобороны
#дискредитация
#сво
#украина
Читайте нас в
Победителями финала «ТопБЛОГ» стали четыре жителя Подмосковья
16 ноября 2023, 17:36

Фото: istockphoto / Oleksii Didok

Четыре жителя Московской области стали победителями проекта «ТопБЛОГ». Об этом сообщила пресс-служба федерального проекта «ТопБЛОГ».
Финал третьего сезона проекта «ТопБЛОГ» прошел в Москве в очном формате.

По итогам конкурса были озвучены и награждены 15 человек в категории «ТопБЛОГеры» и 25 победителей в треке «Спецноминации».

«Социальные сети уже давно перестали быть просто местом для развлечений, они – часть нашей жизни, площадка для профессиональной реализации и обмена опытом.<…> Это был непростой путь – в течение восьми месяцев вы прошли более 60 образовательных модулей, научились у экспертов проекта и команды «ТопБЛОГа» навыкам монтажа, создания контента, сценарного искусства, актерского мастерства и не только <…>», – подчеркнул генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. 

Победителями финала конкурса «ТопБЛОГеры» из Подмосковья стали Татьяна Золотарева - учитель начальных классов из Дзержинска с проектом «Будни Учителя Блогера», Екатерина Бурдаева, руководитель народного хора ЦДШИ города Химки с блогом «Екатерина Бурдаева Гусли».

Кроме этого, в «Спецноминациях» выиграли Иван Гузей в номинации «Лучший народный блог» и Валерия Тодорова в «Лучший блог о культуре ВКонтакте».

Стоит отметить, что всего в финал прочти 52 участника из 30 регионов России.

Читайте также:

Учёные из Долгопрудного признаны профессором и деканом года

На конкурс «Это у нас семейное» зарегистрировались более 6,5 тыс подмосковных семей

В Доме молодёжи наградили победителей конкурса «Лидеры села»
#подмосковье
#россия
#социальные сети
#человек
#конкурс
#победители
Читайте нас в
Опрос: Лишь 19% студентов готовы пойти на нелегальное трудоустройство
16 ноября 2023, 17:28

Фото: istockphoto.com/Sviatlana Lazarenka

Опрос Аналитического Центра Консоль.Про показал, что 19% российских студентов при устройстве на трудоустройстве готовы согласиться работать без официального оформления.
При этом, 28% опрошенных оформляется в штат официально, половина студентов регистрируются самозанятыми.

Как передаёт Газета.ру, студентам тяжело даётся совмещение работы с учёбой, 22% из них готовы уволиться с работы ради образования.

Исследование выявило, что наиболее популярным графиком работы для студентов является гибкий с возможностью работать по 2-4 часа.

Основными причинами поиска и устройства студентами на работу покупка желанных вещей, финансовая независимость и помощь семье и родственникам.

Читайте также:

Опрос: Большинство россиян хотят минимизировать потребление сахара

Опрос: Лучшими городами для шоппинга россияне считают Москву и Петербург

Опрос: Россияне готовы тратить на недвижимость и путешествия
#опрос
#исследование
#студенты
#работа
#учёба
Читайте нас в
В Можайском городском округе достроили последний проблемный дом
16 ноября 2023, 17:01

Фото: Главгосстройнадзор МО

Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии проектной документации последнему долгострою в Можайском городском округе. Таким образом, в муниципалитете не осталось ни одного проблемного объекта, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
15-этажный жилой дом был внесён в единый реестр проблемных объектов в 2019 году. Его строительство стартовало в июле 2013-го, но позже работы на объекте остановились. Обязательства по завершению строительства взял на себя Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области.
 
Строительство объекта завершено. В корпусе – 140 квартир, 128 из которых принадлежат обманутым дольщикам. После необходимых процедур новосёлы получат ключи от жилья.

Читайте также:

Подмосковные спортсмены стали призёрами соревнований по спортивной аэробике

В Можайске откроется выставка «Первый историограф государства Российского»

На станции Уваровка начали строить безопасный пешеходный переход 

 
#главгосстройнадзор мо
#строительство
#дом
#жилище
#жилой дом
#дольщики
#квартиры
#можайск
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
Главком Сухопутных войск Салюков провёл брифинг с участием 80 военных атташе
МО: генерал Салюков рассказал 80 военным атташе о развитии Сухопутных войск
16 ноября 2023, 16:59

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал армии Олег Салюков провёл брифинг с представители военно-дипломатического корпуса из 54 иностранных государств. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что в ходе брифинга он рассказал 80 военным атташе о нынешнем состоянии и перспективах развития Сухопутных войск России, а также о планируемых мероприятиях в рамках международного военного сотрудничества. 

В российском военном ведомстве подчеркнули, что такие брифинги проводятся один раз в два года.

Ранее американские сенаторы предложили законопроект, согласно которому военным из США будет запрещено сотрудничать с Россией и Китаем. 

Читайте также:

Политолог Рогулёв объяснил нежелание США сотрудничать с военными из КНР и РФ

В России разрабатывают беспилотник из вторсырья, напечатанный на 3D-принтере

В Подмосковье формируют элитное воинское подразделение – полк Московской области
#минобороны рф
#военные
#россия
Читайте нас в
В РЖД задумались о трудоустройстве осуждённых и мигрантов
Шаханов: в РЖД задумались о трудоустройстве осуждённых из-за дефицита кадров
16 ноября 2023, 16:42

Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Российская компания РЖД рассматривает возможность трудоустройства осуждённых и мигрантов из-за дефицита специалистов. Об этом сообщил заместитель гендиректора организации Дмитрий Шаханов в ходе форума «Транспорт России».
Он отметил, что РЖД начали работу с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН). В рамках совместного сотрудничества будет рассмотрена идея трудоустройства осуждённых к принудительным работам для выполнения обязанностей в труднодоступных районах Забайкальского края.

Шаханов сообщил, что компания осознаёт все риски введения таких мер, однако это станет дополнительным источником для решения проблемы с дефицитом рабочей силы в РЖД.

Также он добавил, что рассматривается возможность приёма на работу мигрантов. При этом, здесь также имеется ряд проблем, в частности, пересчёт заработной платы на рубли. 

Читайте также:

Между Ростовом-на-Дону и Крымом построят железную дорогу

Минтранс решил скорректировать график внедрения биометрии на транспорте

«Вмешались посторонние»: в РЖД назвали причины схода 19 вагонов с рельсов под Рязанью
#ржд
#трудоустройство
#работники
#мигранты
#фсин
Читайте нас в
В Подмосковье откроют новые катки к концу года
16 ноября 2023, 16:34

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области

В декабре 2023 года в округах Московской области появятся восемь новых катков. Об этом сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
Новые катки планируется открыть в Балашихе, Истре, Коломне, Богородском, Пушкинском, Наро-Фоминском и Сергиево-Посадском округах.

«Планируется значительное расширение инфраструктуры для зимнего отдыха. Уже в декабре жители и гости области смогут посетить восемь новых катков с искусственным льдом», — подчеркнул министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Стоит отметить, что все новые места для зимних развлечений будут оснащены прокатом инвентаря и точками питания, где гости катков смогут смогут отдохнуть и перекусить.

Читайте также:

В Котельниках обновили детскую игровую зону площадью 200 кв м

Около 200 ярмарок пройдет в Московской области

В Ленинском округе снова открыли выезд на Варшавское шоссе
#подмосковье
#каток
#зима в подмосковье
#михаил хайкин
#жители
#министр
Читайте нас в
Достижения.рф