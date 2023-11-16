Подмосковье вошло в топ-20 по числу регистраций на олимпиаду «Я – профессионал»

Фото: пресс-служба Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал»
Московская область вошла в топ-20 по числу регистраций Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал». Об этом сообщила пресс-служба олимпиады.
С начала регистрации на олимпиаду «Я – профессионал» в Подмосковье зарегистрировалось около 18 тысяч студентов.
Стоит отметить, что 17 с ноября по 3 декабря пройдет отборочный этап олимпиады, на котором студенты ознакомятся с практико-ориентированными заданиями.
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«В VII сезоне Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» побила свои собственные рекорды: число регистраций составило 848 988, что превышает наши предыдущие показатели. Студенты Московской области проявили наибольший интерес к направлениям «Педагогическое образование (основное)», «Креативные индустрии» и «Классный руководитель». Всего в рамках регистрационной кампании мы получили 17778 заявок от студентов из 55 вузов и филиалов данного региона. Наша главная цель – предоставить равные возможности активным ребятам из всех уголков страны без исключения <…>», – поделилась руководитель Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Валерия Касамара.
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Мира Полтева