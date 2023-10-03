Подмосковье вошло в топ-3 августовского рейтинга медиаактивности регионов в инновациях

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Московская область вошла в тройку лидеров рейтинга медиаактивности регионов в области инноваций, инвестиций и PR-мероприятий в августе.
Рейтинг составляет Ассоциация инновационных регионов России. Возглавила его Москва, третье место занял Татарстан.
Эксперты АИРР разделяют регионы на пять групп по численности экономически активного населения. Москва сохранила лидерство в первой группе – с показателем экономически активного населения более 2 млн человек. Подмосковье и Республика Татарстан поднялись на три и на одну позицию соответственно по сравнению с рейтингом за предыдущий месяц.
Как отметили аналитики ассоциации, в завершение летнего сезона регионы по традиции показывают положительную динамику в медиарейтинге. Этому способствует проведение научных конференций и бизнес-миссий.
Также к этому периоду значительных этапов развития достигают инновационные стартапы и исследовательские проекты, а региональные власти и бизнес активно рассказывают об этом в СМИ.
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Эксперты АИРР разделяют регионы на пять групп по численности экономически активного населения. Москва сохранила лидерство в первой группе – с показателем экономически активного населения более 2 млн человек. Подмосковье и Республика Татарстан поднялись на три и на одну позицию соответственно по сравнению с рейтингом за предыдущий месяц.
Также к этому периоду значительных этапов развития достигают инновационные стартапы и исследовательские проекты, а региональные власти и бизнес активно рассказывают об этом в СМИ.
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Лора Луганская