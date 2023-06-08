Подмосковье вошло в ТОП-50 лучших объектов гастротуризма России-2023

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области
10 подмосковных направлений вошли в ТОП-50 лучших объектов гастротуризма России-2023
Десять объектов из Московской области вошли в ТОП-50 лучших для гастрономического туризма в России по версии путеводителя и самого цитируемого издания о жизни со вкусом (Art de vivre) в России 50 Best Tastes of Russia, сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.
В голосовании принимали участие 500 экспертов, которые являются ведущими рестораторами, шеф-поварами и специалистами других сфер, которые признали лучшими объектами для гастротуризма: музей Коломенской пастилы, агрофирму «ЭкоДеревушка» и фермерское хозяйство La Ferme de Reve в Коломне, органическую ферму m2 в Волоколамске, оздоровительный центр Verba Mayr в Пушкино, загородный комплекс «Лисья нора» и «Усадьбу Апраксиных» в Дмитровском округе, экоферму «Коновалово» в Шаховской, эко-отель «Руза Фэмили Парк» в Рузе и сыроварню Олега Сироты в Истре.
Ранее сообщалось, что летний туристический сезон в откроет проект «Завтрак в Подмосковье». Гастрономический проект стартует в первый день и продлится до 31 августа. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
В голосовании принимали участие 500 экспертов, которые являются ведущими рестораторами, шеф-поварами и специалистами других сфер, которые признали лучшими объектами для гастротуризма: музей Коломенской пастилы, агрофирму «ЭкоДеревушка» и фермерское хозяйство La Ferme de Reve в Коломне, органическую ферму m2 в Волоколамске, оздоровительный центр Verba Mayr в Пушкино, загородный комплекс «Лисья нора» и «Усадьбу Апраксиных» в Дмитровском округе, экоферму «Коновалово» в Шаховской, эко-отель «Руза Фэмили Парк» в Рузе и сыроварню Олега Сироты в Истре.
Алиса Сергиенко