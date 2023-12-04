Подмосковье заняло первое место, а Минэкологии стало призёром конкурса «Зелёная премия»

Минобороны РФ предложило изменить требования к состоянию здоровья граждан для прохождения срочной службы. О том, кого затронут изменения, какие нововведения могут быть приняты, и по каким правилам проходит медкомиссия призывников на сегодняшний день, расскажет редакция «Радио 1».