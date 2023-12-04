Радио1
Главная / Новости / Общество/ Подмосковье заняло первое место, а Минэкологии стало призёром конкурса «Зелёная премия»

Подмосковье заняло первое место, а Минэкологии стало призёром конкурса «Зелёная премия»

04 декабря 2023, 17:45
Фото: Минэкологии МО

Фото: Минэкологии МО

Подмосковье стало победителем «Зелёной премии», заняв первое место в номинации «Регионы России». А Минэкологии региона получило спецприз в номинации «Инициативы отраслевых компаний» за разработанную и внедрённую автоматизированную систему контроля несанкционированных сбросов отходов. Российский экологический оператор наградил победителей и призёров конкурса на церемонии в Москве, сообщили в пресс-службе министерства.
Конкурс определил лучших среди отраслевых компаний, регионов и представителей региональной власти, брендов, общественных, образовательных, культурных организаций и экоактивистов, которые внесли значимый вклад в формирование новой модели осознанного потребления.
«Приятно получать призы за заслуги и доказывать, что наш регион является одним из лучших. Мы стараемся улучшить окружающую среду в нашем Подмосковье, при этом облегчая и в то же время совершенствуя систему контроля за нарушениями природоохранного законодательства. Многие субъекты уже берут с нас пример», – сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Он добавил, что власти Подмосковья всегда рады помочь, особенно при запуске автоматизированной системы контроля несанкционированных сбросов и провоза строительных отходов.
«Зеленую премию» мы ежегодно вручаем для привлечение внимания к вопросам экологии, экономики замкнутого цикла и стимулирования как можно большего числа людей становиться экологически активными. А ещё этот конкурс показывает, как много отличных экологических проектов по всей стране и повышает инвестиционную привлекательность отрасли», – заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.
В этом году в конкурсе «Зелёная премия» участвовало 3,8 тыс проектов. Конкурс проводился в пяти номинациях – «Образовательные проекты», «Культурные и медийные проекты», «Инициативы отраслевых компаний», «Общественные и волонтёрские проекты» и «Корпоративные проекты». Для оценки деятельности субъектов Федерации была введена номинация «Регионы России».

Читайте также:

Заказнику «Чередовский» в Волоколамском городском округе исполнилось три года

В подмосковном Минэкологии объяснили, почему некоторые птицы задержались с перелётом

В Московской области нашли семь незарегистрированных зимних горок
#минэкологии мо
#тихон фирсов
#премия
#экология
#денис буцаев
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Умер актер из фильма «Д'Артаньян и три мушкетера» Кустов
04 декабря 2023, 17:56

Фото: istock/SergeyPankratov

Коллеги актера Сергея Кустова сообщили о его кончине.
77-летний актёр Сергей Кустов скончался 3 декабря. Он был известен по работе в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера». Также актёр сыграл роль в картине «Возвращение мушкетеров», которая вышла на экраны в 2009 году. 

Актёр дебютировал в 1966 году в революционной драме «Бурьян», также принимал  участие в проектах «Порт», «Город с утра до полуночи».

Ранее сообщалось, что в Москве умер редактор научного журнала «Художественная культура» Кривцун. 

Олег Кривцун — российский искусствовед, культуролог и философ. Специализировался на истории русского и зарубежного искусства Нового и Новейшего времени. Был доктором философских наук, профессором и действительным членом Российской академии художеств.

Читайте также:

В Москве умер редактор научного журнала «Художественная культура» Кривцун

В Москве умер легендарный полковник ГРУ Старов

Умер 30-летний бодибилдер Мартин
#актёр
#фильм
#новости
Читайте нас в
HR-эксперт Лоикова заявила о предстоящем росте зарплат курьеров
04 декабря 2023, 17:52

Фото: istockphoto.com/Alexander Novikov

Независимый HR-эксперт Зулия Лоикова заявила, что уже достигшие зарплат учителей и инженеров заработки курьеров будут увеличиваться и далее.
Она объяснила такой феномен большим спросом людей на таких специалистов.

«И дальше будут расти! Перед Новым годом будет сезонный рост спроса: курьеры начнут развозить корпоративные подарки, резко вырастет доставка пиццы, суши и вещей, купленных в качестве подарков. Востребованность курьеров будет увеличиваться. Люди всё больше покупают онлайн, и доставляют эти покупки курьеры», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Лоикова.

Так, ранее сообщалось, что зарплата курьеров за год выросла на 8-11%.

Читайте также:

Из-за нехватки рабочих рук Россия может ежегодно терять до 2% ВВП

Стало известно о пройденном в России пике роста зарплат

Independent: В США открыли вакансию просмотрщика рождественских фильмов
#россия
#зарплата
#рост
#доставка
#курьер
Читайте нас в
В России изменят требования для службы в армии: с какими заболеваниями не призовут в 2024
В Минобороны хотят смягчить требования к состоянию здоровья призывников
04 декабря 2023, 17:44

Фото: istock/DIMUSE

Минобороны РФ предложило изменить требования к состоянию здоровья граждан для прохождения срочной службы. О том, кого затронут изменения, какие нововведения могут быть приняты, и по каким правилам проходит медкомиссия призывников на сегодняшний день, расскажет редакция «Радио 1».

Что может измениться в положении о прохождении медкомиссии


Проект изменений в положение о прохождении медкомиссий в военкомате подготовлен с учетом опыта спецоперации на Украине. В соответствии с инициативой Минобороны, в первую очередь будет пересмотрен перечень заболеваний, которые не оказывают влияния на способность исполнять обязанности военной службы.
 
Шойгу утвердил список болезней, с которыми не призовут: кого минует мобилизация
Шойгу утвердил список болезней, с которыми не призовут: кого минует мобилизация

Конкретные предложения по изменению к требованиям в настоящее время не оглашаются. Предполагается, что список заболеваний, с которыми могут призвать гражданина на срочную службу, будет сокращен.
 
Проект ведомства размещен на официальном портале правовой информации. Обсуждение документа запланировано на 12 декабря.
 


Кого затронут изменения в положении о прохождении медкомиссии 


 
В соответствии с проектом оборонного ведомства, изменения планируется внести в отношении нескольких категорий граждан. В первую очередь речь идет о тех, кто подлежит призыву на военную службу и поступающих на службу по контракту. Также поправки затронут поступающих в военные вузы, зачисляющихся в мобилизационный резерв, и тех, кто будет призываться на военные сборы.

Как проходит медкомиссия перед призывом на службу


В настоящее время помимо серьезных заболеваний, которые могут привести к инвалидности, на срочную службу не призываются граждане РФ, страдающих плоскостопием, проблемами со зрением, сколиозом, нарушениями в системе кровообращения.
В списке заболеваний, препятствующих службе в армии, перечислены около двух тысяч недугов.

Призывники проходят осмотры ряда врачей, среди которых – невролог, хирург, окулист, психиатр, стоматолог и т.д. Чаще всего на срочную службу в армии не призываются кандидаты с онкологией, ВИЧ, сахарным диабетом и астмой. Самыми распространенными болезнями у призывников являются сколиоз, плоскостопие, плохое зрение.
 


Правила призыва на срочную службу в 2024 



С 1 января 2024 года в России вступает в силу закон, согласно которому призывной возраст в стране увеличивается с 18 до 30 лет, тогда как ранее верхний предел призывного возраста составлял 27 лет. Россияне, достигшие 27 лет в текущем году, направляются в запас и призываться не будут.

Депутат Гурулев предлагает увеличить службу в армии до двух лет
Депутат Гурулев предлагает увеличить службу в армии до двух лет

Кроме того, с апреля 2024 года призывников будут оповещать о необходимости прибыть в военкомат в электронном виде, посредством направления повесток через портал «Госуслуги». Однако полноценно система электронных повесток заработает лишь к 2025 году.

Также введены новые ограничения для тех, кто не явился в военный комиссариат в течение 20 дней, указанных в повестке. Такие граждане будут считаться уклонистами от прохождения военной службы. Их ждет запрет на регистрацию автомобиля или недвижимости, постановку на учет в качестве ИП. Уклонистам также не выдадут кредиты, водительское удостоверение и загранпаспорт.   
 
Читайте также:

Депутат Картаполов прокомментировал слухи об увеличении срока службы в армии

Генерал Липовой раскрыл, кто войдёт в состав службы СМЕРШ

РБК: Минобороны предлагает изменить требования к состоянию здоровья призывников
#военные
#госуслуги
#минобороны
#военкомат
#армия
#призыв
Читайте нас в
Путин поблагодарил волонтеров за помощь участникам СВО
Путин назвал помощь участникам спецоперации одной из главнейших задач сегодня
04 декабря 2023, 17:34

Фото: сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин на церемонии вручения премии «Волонтер года» поблагодарил добровольцев за помощь участникам спецоперации.
Глава российского государства отметил, что на сегодняшний день это одна из важнейших задач.

Ранее сообщалось, что Путин оценил число добровольцев и волонтеров в стране. По его информации волонтерством занимается 25% населения.

На международной выставке-форуме «Россия» собраны главные достижения страны. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. Посещение бесплатное и доступно со вторника по воскресенье, понедельник — технический день. В ней принимают участие 89 регионов и 20 компаний, а также общественные организации.

Читайте также:

Путин рассказал, сколько россиян занимается волонтерством

Песков сравнил помощь Европы Украине со сжиганием денег в бездонной бочке

Путин впервые посетит выставку «Россия» на ВДНХ и наградит волонтера года
#россия
#выставка
#помощь
#вднх
#страны
#путин
Читайте нас в
Россиянам раскрыли причины синдрома понедельника
Психолог Самбурский: Синдром понедельника возникает из-за нарушения биоритмов
04 декабря 2023, 17:26

Фото: istockphoto.com/fizkes

Клинический психолог Станислав Самбурский заявил, что синдром понедельника может быть вызван нарушением биоритмов, а также психологическими факторами.
Специалист напомнил, что синдром понедельника – такое состояние, при котором человеку после выходных сложно адаптироваться к рутинным задачам, из-за чего он испытывает подавленное настроение и уныние. По словам психолога, синдром чаще встречается у трудящихся в пятидневном режиме работы.

«Синдром понедельника связан с нарушением биоритмов, когда человек в выходные ложится спать позже, но при этом пробует проспать целый день и «отоспать» всю нехватку сна за неделю. Это приводит к смещению циркадного ритма. <…> Также недовольство работой, конфликты с коллегами, начальство, низкая мотивация или перегрузка проектами и задачами приводят к страху не справиться с задачами, что приводит к физическим симптомам», — пояснил в беседе с Газета.ру Самбурский.

Эксперт порекомендовал для избавления от подобного состояния нормализовать режим сна, планировать нормальный отдых в выходные, не нагружать задачами понедельник, а также поменять своё отношение к этому дню недели.

Читайте также:

Психолог рассказала, чем раннее пробуждение опасно для организма

Психолог Кардиакос: Для хорошего самочувствия человеку нужно восемь объятий в день

Психолог Покусаева заявила об опасности чрезмерных нагрузок в декабре
#психолог
#отдых
#выходные
#мотивация
#режим
Читайте нас в
В Подмосковье наградили победителей чемпионата «Абилимпикс 2023»
04 декабря 2023, 17:26

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

В Подмосковье состоялась церемония награждения победителей национального чемпионата «Абилимпикс» — 2023. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Торжественное награждение прошло 4 декабря в в Хотьковском культурном центре «Елизавета Мамонтова» в Сергиевом Посаде.

На мероприятии наградили победителей Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 

По итогам конкурса 27 представителей Подмосковья стали призерами. В Общей сложности участники завоевали шесть золотых, одиннадцать серебряных и десять бронзовых медалей.

Кроме этого, победители получили премии в размере 150 тысяч рублей, серебряные призеры на 120 тысяч, а обладатели бронзы на 93 тысячи.

Стоит отметить, что в 2023 году Московская область стала третьей в рейтинге России по количеству медалей на Национальном чемпионате «Абилимпикс».

Читайте также:

Подмосковные выпускники могут подать электронные заявления на участие в ЕГЭ и ОГЭ

В России стартовала патриотическая общественно-просветительская акция «Казачий диктант»

Подмосковные школьники приняли участие в презентации стенда Рособрнадзора на выставке «Россия»
#московская область
#акция
#победители
#конкурс
#премия
#дети с инвалидностью
#подмосковье
Читайте нас в
Воробьёв: последствия снегопада в Подмосковье ликвидируют 2 тыс дорожников и более 2 тыс единиц техники
04 декабря 2023, 17:23

Фото: Минтранс МО

К устранению последствий начавшегося накануне мощного снегопада в Московской области привлечены все бригады коммунальных служб. Это порядка 2 тыс человек, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
«Такой циклон заставляет мобилизоваться все службы. Стараемся выдержать большой заметный снегопад. У нас порядка 2 тыс человек работают на дорогах и более 2 180 единиц техники работает в городах. Бригады работают в две-три смены», – сказал Воробьёв в эфире телеканала «Россия 24».
Как ранее сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса, за сутки в Подмосковье выпало до 10 см снега. Ночью дорожники провели очистку и обработку больше 15,7 тыс км дорог. Утром на дороги вывели 1,4 тыс комбинированных дорожных машин, самосвалов, погрузчиков и тракторов.
 
Гидрометцентр России сообщал, что зафиксировал выпадение максимального для 3 декабря количество осадков за 145 лет наблюдений.

Читайте также:

Опрос: Снегопад никак не повлиял на дела большинства россиян

Свыше 15 тысяч км дорожной сети Подмосковья отчистили дорожные службы

Воробьёв поручил внимательно отнестись к уборке снега по утверждённым алгоритмам


 
#андрей воробьёв
#губернатор
#снег
#уборка
#снегопад
Читайте нас в
В Брянске назвали сообщение о переименовании улицы в честь Адама Кадырова фейком
04 декабря 2023, 17:14

Фото: iStock/welcomia

Хакеры взломали сайт Брянской областной думы и разместили там информацию о том, что власти якобы планируют назвать одну из улиц Брянска в честь сына главы Чечни Адама Кадырова. Об этом сообщили в пресс-службе облдумы.
В сообщении пресс-службы говорится, что информация не соответствует действительности. Отмечается, что представители облдумы призвали жителей региона не поддаваться на провокации и быть внимательными. На данный момент сайт Брянской областной Думы не работает.

Ранее сообщалось, что в начале ноября хакеры взломали сайт Киевского облсовета и оставили угрожающее послание президенту Украины Владимиру Зеленскому на русском языке. Для установления причастных к хакерской атаке было подготовлено заявление в киберполицию.

Читайте также:

Хакеры взломали сайт Киевского облсовета и оставили послание для Зеленского

Губернатор Владимиров назвал возможную причину жесткой посадки Ми-2 на Ставрополье

Times: Британия передала Украине ракеты Martlet для борьбы с беспилотниками
#сайт
#заявление
#информация
#ракеты
#британия
#хакеры
#послание
Читайте нас в
Путин рассказал, сколько россиян занимаются волонтерством
Путин: Четверть населения России занимается волонтерством
04 декабря 2023, 17:11

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин оценил число добровольцев и волонтеров в стране.
По его информации волонтерством занимается 25% населения. 

Сегодня президент России Владимир Путин приехал на выставку «Россия» на ВДНХ, где принял участие в церемонии награждения премией «Волонтёр года» в рамках форума «Мы вместе».

На выставке Путин осмотрел 166-метровую мультимедийную инсталляцию «Достижения России» и «Аллею Славы», которая посвящена успехам спортсменов. После этого Владимир Путин изучил экспозицию «Первые в России – стране возможностей», которую организовало Российское движением детей и молодежи «Движение Первых» вместе с платформой «Россия – страна возможностей».

Читайте также:

Президент РФ Путин посетил выставку-форум «Россия» на ВДНХ

«Все наши мысли с тобой»: Медведев показал мем с «думающими» об Украине западными главами

Матвиенко считает, что запреты абортов не решат проблемы
#владимир путин
#президент
#россия
#волонтеры
#новости
Читайте нас в
Достижения.рф