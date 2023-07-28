Подмосковье заняло первое место по Индексу IQ городов в стране

Фото: ГУСТ МО
«Мы представили коллегам наш опыт внедрения искусственного интеллекта в контрольно-надзорную деятельность на территории Московской области. Рассказали, как впервые использовали в Подмосковье «умные» автомобили, контролирующие чистоту и порядок, как с этого года задействуем камеры системы «Савант», позволяющие отслеживать незаконную перевозку строительных отходов, и как активно применяем камеры «Безопасного региона» в контроле за нарушениями в содержании территорий», – рассказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.
Министр также рассказала о планах запустить ещё шесть «умных» автомобилей до конца года. Также ГУСТ планирует установку дополнительно обученных нейросетевых стационарных камер в проблемных местах, чтобы автоматически круглосуточно фиксировать нарушения.
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