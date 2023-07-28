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Подмосковье заняло первое место по Индексу IQ городов в стране

28 июля 2023, 16:54

Фото: ГУСТ МО

Московская область заняла первое место по Индексу IQ городов и вошла в топ-10 умных регионов страны. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления содержания территорий региона.
Итоги расчёта Индекса IQ городов подвели на IV Вероссийском форуме по развитию цифровых решений «Умный город» в Уфе.
«Мы представили коллегам наш опыт внедрения искусственного интеллекта в контрольно-надзорную деятельность на территории Московской области. Рассказали, как впервые использовали в Подмосковье «умные» автомобили, контролирующие чистоту и порядок, как с этого года задействуем камеры системы «Савант», позволяющие отслеживать незаконную перевозку строительных отходов, и как активно применяем камеры «Безопасного региона» в контроле за нарушениями в содержании территорий», – рассказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин и глава Башкирии Радий Хабиров вручили награду Подмосковью за первое место среди лидеров Индекса IQ городов.

Министр также рассказала о планах запустить ещё шесть «умных» автомобилей до конца года. Также ГУСТ планирует установку дополнительно обученных нейросетевых стационарных камер в проблемных местах, чтобы автоматически круглосуточно фиксировать нарушения.

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В Дубне организуют круговое движение, чтобы устранить пробки
28 июля 2023, 17:59

Фото: Istockphoto / Jakub Zerdzicki

На двух участках улицы Макаренко в Дубне организуют круговое движение. Дорогу расширили, и теперь оформляются круги на перекрёстках с улицами Володарского и Хлебозаводской, сообщил временно исполняющий полномочия главы городского округа Максим Тихомиров. Подрядчик планирует уже в выходные завершить асфальтирование, если не будет ливней.
«Мы полностью обновим пешеходные переходы. Покрасим, приведём в порядок, чтобы водители обращали внимание на наших детей. Это важно: мы чуть смещаем пешеходные переходы, делаем их более комфортными, со спусками», - написал Тихомиров в своём Telegram-канале. 
По словам главы муниципалитета, круговое движение уменьшит пробки в часы пик. Он попросил водителей обращать внимание на дорожные знаки, чтобы привыкнуть к новой схеме проезда.
 
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#дубна
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#движение
#подмосковье
#московская область
#пробки
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Юрист Соболев рассказал, что делать с найденными деньгами, чтобы не оказаться в тюрьме
28 июля 2023, 17:55

Фото: iStock/RobertoDavid

Заслуженный юрист России Иван Соболев в беседе с Общественной службой новостей (ОСН) рассказал, как действовать при обнаружении потерянных денег или банковских карт.
Недавно в Москве произошёл случай: мужчина нашёл конверт с 1 миллионом рублей и решил присвоить деньги себе. 400 тыс. рублей он успел потрать, остальное оперативно изъяли сотрудники полиции. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Юрист призывает не считать потерянные деньги или банковские карты бесхозными. У них есть хозяин, а присвоение чужих денежных средств является незаконным и принимается за кражу.

Соболев в беседе с ОСН посоветовал при обнаружении банковской карты стараться не держать её долго в руках. Необходимо сразу передать находку в отделение банка или сотруднику полиции. То же относится и к наличным средствам, но их необходимо сдать в отделение полиции по описи.

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#деньги
#карты
#юрист
#кража
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Глава Дмитровского округа Поночевный рассказал о благоустройстве парков
28 июля 2023, 17:50

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой Дмитровского городского округа Ильёй Поночевным и обсудил вопросы благоустройства территории округа.
Глава Дмитровского округа доложил губернатору Подмосковья о масштабной программе по благоустройству в муниципалитете, в рамках которой в парке «Березовая роща» установили современную большую детскую площадку, воркаут и скейт-площадки. 
 

Также, программа благоустройства коснулась парка им. И.А. Лямина в Яхроме. В этом парке появились площадки для скейтеров, роллеров и велосипедистов. В этом году специалисты установят в парке современную детскую площадку, а на следующий год запланирована установка нового фонтана. 


«Кстати, про Яхрому. Мне на почту писали жители, что на улице Ленина 5 необходим капитальный ремонт кровли, но его до сих пор не сделали», — сказал Андрей Воробьёв в ходе общения с главой.
Глава муниципалитета сообщил губернатору, что он в курсе этой проблемы, и отметил, что ответственные исполнители уже занимаются этим вопросом. 
«Дом должны были отремонтировать в конце 2021-го, но из-за пандемии, а также из-за увеличения стоимости материалов, работы завершить не удалось. К 1 сентября у нас выходит новый подрядчик, и за 2 месяца мы сделаем крышу в этом двухподъездном доме», — доложил Илья Поночевный в ходе общения с губернатором.Губернатор поручил обязательно встретиться с жителями и довести до них эту информацию.
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Глава Дмитровского округа Поночевный рассказал о благоустройстве Советской (Центральной) площади.

В Дмитрове провели комплексное благоустройство двора на Сиреневой улице.

В Дмитровском округе реконструируют горнолыжный комплекс и бассейн.
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Виновник теракта в Самаре задержан
Хинштейн: Подозреваемый во взрыве на НПЗ в Самаре задержан при попытке выехать из России
28 июля 2023, 17:31

Фото: iStock/blinow61

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что подозреваемый во взрыве на НПЗ в Самаре задержан при попытке выехать из России.
Сообщается, что задержанный мужчина работал на заводе электриком. По версии следственных органов, россиянин заложил взрывное устройство 20*40 сантиметров, после чего покинул территорию НПЗ.

При попытке ​покинуть территорию России, злоумышленник был задержан. 

Накануне сообщалось о взрыве на территории НПЗ в Самаре. В результате инцидента никто не пострадал, по данному факту возбуждено уголовное дело.

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СК проводит проверку по факту сноса памятника героям ВОВ в Текстильщиках
28 июля 2023, 17:31

Фото: iStock/Ruslan Sidorov

В Москве в районе Текстильщики застройщик снёс памятник героям ВОВ, Следственный комитет (СК) проводит проверку. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу СК России.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Москве Андрею Стрижову провести проверку по факту произошедшего.

Застройщик, в свою очередь, демонтировал монумент из-за строительства дома. Он обязался перенести памятник на другое место, передаёт Агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что в Львовской области на Украине снесли очередной памятник советского времени. За первую половину текущего года там демонтировано около 100 монументов.

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Центральный музей «Дмитровский кремль» ждет реконструкция
28 июля 2023, 17:20

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой Дмитровского городского округа Ильёй Поночевным.
Глава Дмитровского округа доложил губернатору Подмосковья о масштабной программе по благоустройству в муниципалитете, в рамках которой обновят центральный музей «Дмитровский кремль», сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.


Специалисты трансформируют экспозиции и выставки музея.

Илья Поночевный отметил, что ведется работа по благоустройству в парках муниципалитета. 

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Глава Дмитровского округа Поночевный рассказал об благоустройстве в округе.

В Дмитрове провели комплексное благоустройство двора на Сиреневой улице.

Улицу Дмитрова ждет масштабное благоустройство. Работы по благоустройству пройдут на улице Профессиональной.
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360 человек приняли участие в акции «Чистый лес» в Подмосковье
28 июля 2023, 16:58

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

Акция «Чистый лес» прошла в городских округах Подмосковья при участии неравнодушных жителей региона.

Акция проходила в июле. В ней приняли участие 360 неравнодушных жителей Московской области. 

Акция проводилась на территории лесничеств: Бородинское, Звенигородское, Ногинское и Талдомское.

«В ней участвовали 360 человек. С территории земель лесного фонда лесничие и неравнодушные жители Подмосковья убрали 97 кубометров мусора и 89 кубометров неликвидной древесины», — рассказал курирующий Комитет лесного хозяйства Московской области зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.

Жители убрали сухостой, валежник и мелкий бытовой мусор в лесу.


Георгий Филимонов сообщил, что начала октября намечается проведение еще 12 субботников в лесничествах Подмосковья в рамках акции «Чистый лес».

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Губернатор Подмосковья Воробьёв рассказал о благоустройстве парков в регионе.

В Химках провели крупную экологическую акцию «Вода России» в формате экофестиваля.
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Под Серпуховом поселились переехавшие в Россию верующие американцы
28 июля 2023, 16:48

Фото: Istockphoto / Константин Аксёнов

Под Серпуховом живёт часть американцев, переехавших в Россию. Это последователи традиционных ценностей, которые считают, что Россия – место, где их дети могут вырасти свободными, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.
«Это люди среднего достатка, у которых в США были ферма или бизнес, который они продали или готовы продать и переехать или уже переехали. Это состоявшиеся люди. Почти у всех – многодетные семьи. Они верующие, причём необязательно православные, иногда не имеющие никаких корней и предков в России», – рассказал Примаков РИА Новости. 
По его словам, американцы, живущие под Серпуховом, считают, что Россия – это то место, где их дети «могут вырасти свободными, гармоничными, адекватными людьми с нормальной нравственной шкалой». Они хотели бы, чтобы они росли именно в такой атмосфере в России.
 
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#подмосковье
#московская область
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Химки попали в топ-3 подмосковных городов по индексу цифровизации
28 июля 2023, 16:35

Фото: администрация г. о. Химки

Химки включены в тройку городов Московской области по индексу цифровизации по итогам прошлого года. Результаты рейтинга обнародовали на IV Международном форуме по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город – Умная страна», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Продолжаем работу над цифровизацией городского хозяйства. В этом году начинаем оцифровку электросетей в Химках. Управлять светом на территории всего округа можно будет в едином центре. Это позволит оперативнее реагировать на нештатные отключения», - пояснил глава муниципалитета Дмитрий Волошин.  
Индекс цифровизации рассчитывали для более чем 200 городов проекта «Умный город». Их оценивают в четырёх категориях: крупнейшие, крупные, большие города и административные центры. 
 
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