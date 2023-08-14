Подмосковная компания нарастит производство полимерных материалов

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
В рамках строительства будет возведен трёхэтажный комплекс площадью более 3 тысяч кв. метров по изготовлению полимерных материалов на основе новых, современных технологий, с использованием разработанных собственных рецептур и режимов при производстве капролона и фторопласта.
Строительство объекта будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.
Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей.
ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.
Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.
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