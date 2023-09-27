Подмосковная «Молодая Гвардия» провела итоговый форум «Курсом Лидера» в Гребнево

Фото: Радио 1
«Наша команда выиграла конкурс и сделала 13 маленьких образовательных форумов на территории Подмосковья. В каждом округе молодые ребята учились по трем направлениям, это медиа, волонтёрство и проектная работа. Мы помогаем исполнять мечты, ведь у каждого участника форума она была, и самые смелые, умные, напористые ребята при нашей поддержке смогли воплотить свои идеи и проекты в жизнь», - рассказал депутат Госдумы Александр Толмачев.
Фото: Радио 1
«Мне здесь очень понравилось, и место красивое, и интерактивы познавательные. Это круто, что в одном месте собралась активная молодежь со всего Подмосковья, каждый занимается своим любимым делом и делится опытом с другими», - поделился участник форума Артем.
Фото: Радио 1
Для гостей подготовили насыщенную развлекательную программу. В рамках форума работали интерактивные площадки и фотозоны, прошли спортивные турниры и дискотека.
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