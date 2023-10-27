Подмосковная молодёжь примет участие в международном форуме «Шаг в будущее»

Фото: пресс-служба Российской научно-социальной программы для молодёжи и школьников «Шаг в будущее»
Подмосковные школьники и студенты примут участие в Международном форуме научной молодёжи «Шаг в будущее», который пройдёт в Москве с 25 марта по 30 апреля 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба форума.
Отмечается, что на форуме соберутся 1500 молодых людей из Европы, Азии, Америки, Африки и Океании.
Перспективная молодёжь из Подмосковья, у которой есть собственные достижения в области исследований и разработок, также примет участие в форуме. Для подготовки к участию в октябре-декабре этого года проводятся занятия Всероссийской дистант-школы «Шаг в науку и технику», состоящие из 22 семинаров.
Международный форум станет крупнейшим мероприятием Десятилетия науки и технологий. Он организуется при поддержке Фонда президентских грантов, Минобрнауки России, Минпросвещения России, Российской академии наук и других российских ведомств.
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Перспективная молодёжь из Подмосковья, у которой есть собственные достижения в области исследований и разработок, также примет участие в форуме. Для подготовки к участию в октябре-декабре этого года проводятся занятия Всероссийской дистант-школы «Шаг в науку и технику», состоящие из 22 семинаров.
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Анастасия Чинкова