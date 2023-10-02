Подмосковная Система-112 активно взаимодействует с газовой службой

В Системе-112 Московской области хорошо отлажено информационное взаимодействие со службой газа. Вся информация передаётся в «Мособлгаз», диспетчер газовой службы параллельно видит поступивший вызов и оперативно отправляет на место аварийную бригаду.

Жители и гости Подмосковья могут вызвать пожарную охрану, аварийную службу газа, скорую помощь, службу «Антитеррор» и другие службы по единому номеру служб быстрого реагирования — «112». Жителям домов с газом необходимо быть бдительными, ведь газ взрывоопасен и, соответственно, газовое оборудование всегда требует к себе повышенного внимания.

При малейшей неисправности, либо при появлении запаха газа, необходимо немедленно обратиться по единому номеру «112».





С начала текущего года жители обратились в службу экстренного реагирования по поводу запаха газа порядка 90 000 раз.

Важно, что все звонки в Систему-112 бесплатные и доступны даже при нулевом балансе. Служба быстрого реагирования «112» готова прийти на помощь жителям и гостям Подмосковья 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

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