Подмосковная Система-112 активно взаимодействует с газовой службой

Фото: пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112
Жители и гости Подмосковья могут вызвать пожарную охрану, аварийную службу газа, скорую помощь, службу «Антитеррор» и другие службы по единому номеру служб быстрого реагирования — «112». Жителям домов с газом необходимо быть бдительными, ведь газ взрывоопасен и, соответственно, газовое оборудование всегда требует к себе повышенного внимания.
При малейшей неисправности, либо при появлении запаха газа, необходимо немедленно обратиться по единому номеру «112».
С начала текущего года жители обратились в службу экстренного реагирования по поводу запаха газа порядка 90 000 раз.
Важно, что все звонки в Систему-112 бесплатные и доступны даже при нулевом балансе. Служба быстрого реагирования «112» готова прийти на помощь жителям и гостям Подмосковья 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
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В Подмосковье по номеру «112» оказывается психологическая помощь.Операторы Системы-112 Московской области обработали 79 миллионов обращений.