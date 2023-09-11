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Подмосковная Система-112 помогает не только жителям Московской области

11 сентября 2023, 12:49
Фото: пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112

Фото: пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112

В 2023 году принято свыше 70 тысяч вызовов от жителей Подмосковья с просьбой помочь своим родным и близким, находящимся в другой области.

Для оказания своевременной и оперативной помощи в экстренных случаях, специалисты Системы-112 Московской области заключили соглашения об информационном сотрудничестве со Службами спасения близлежащих областей — Тульской, Калужской, Рязанской, Тверской, Владимирской, Ярославской и Смоленской, сообщает «Радио 1» пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Как это работает: на номер «112» обращается человек, проживающий в Подмосковье и попадает в Систему-112 Московской области, но срочная медицинская помощь требуется пожилому родственнику заявителя, проживающему в Калужской области. Оператор подмосковной Службы спасения принимает все необходимые данные — суть происшествия, адрес, контакты и через специальное программное обеспечение передает их в Систему-112 Калужской области. И уже там оперативно организовывают реагирование местных экстренных служб.


Жители и гости Подмосковья могут вызвать пожарную охрану, аварийную службу газа, скорую помощь, службу «Антитеррор» и другие службы по единому номеру служб быстрого реагирования — «112».

Важно, что все звонки в Систему-112 бесплатные и доступны даже при нулевом балансе.

Служба быстрого реагирования «112» готова прийти на помощь жителям и гостям Подмосковья 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

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Мобильное приложение Системы-112 поможет узнать, где находится ваш ребёнок.

Порядка 35 тысяч вызовов поступает на номер 112 в Подмосковье за сутки.
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Путин прибыл на судостроительный комплекс «Звезда» в Приморском крае
11 сентября 2023, 13:03

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин прибыл на судостроительный комплекс «Звезда», где состоится церемония присвоения имен двум арктическим танкерам. Об этом сообщает РИА Новости.
Сообщается, что один из кораблей — единственный в мире по своим характеристикам танкер-челнок усиленного ледового класса ARC6 «Валентин Пикуль». Он предназначен для перевозок нефти по Северному морскому пути. Второе судно — танкер-газовоз ледового класса ARC7 «Алексей Косыгин». Этот корабль является первым из трёх спущенных на воду судов, которые строятся на ССК «Звезда» в интересах ПАО «НОВАТЭК» и ПАО «Совкомфлот».

Напомним, ранее сообщалось, что Путин прибыл во Владивосток, где примет участие в мероприятиях Восточного экономического форума. Глава российского государства также проведет совещание по развитию региона. 12 сентября Путин выступит на пленарной сессии ВЭФ.

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#корабль
#совещание
#вэф
#путин
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В России завершились выборы: кто победил
Выборы 2023 в России: итоги единого дня голосования
11 сентября 2023, 12:30

Фото: iStock/bizoo_n

Во всех регионах России завершились выборы в ходе единого дня голосования. В 85 субъектах прошли избирательные кампании. Первые итоги выборов уже в материале редакции «Радио 1».
Согласно опубликованным данным ЦИК, все действующие губернаторы, а также врио глав регионов сохранили занимаемые посты.

Результаты прямых выборов глав регионов по России


  1. Кандидат от республики Саха (Якутия) Айсен Николаев от партии «Единая Россия» набрал 75,77% голосов;
  2. кандидат от республики Хакасия Валентин Коновалов от партии КПРФ набрал 63,14% голосов;  
  3. кандидат от Алтайского края Виктор Томенко от партии «Единая Россия» набрал 76,16% голосов;
  4. кандидат от Красноярского края Михаил Котюков от партии «Единая Россия» набрал 70,21% голосов;
  5. кандидат от Приморского края Олег Кожемяко, партия «Единая Россия» набрал 72,78% голосов; 
  6. кандидат от Амурской области Василий Орлов от партии «Единая Россия» - 82,38% голосов, 
  7. кандидат от Воронежской области Александр Гусев от партии «Единая Россия» - 76,8% голосов, 
  8. кандидат от Ивановской области Станислав Воскресенский - «Единая Россия» набрал 82,49% голосов; 
  9. кандидат от Кемеровской области — Кузбасс Сергей Цивилев, партия «Единая Россия» набрал 85,24%;
  10. кандидат от Магаданской области Сергей Носов от партии «Единая Россия» набрал 72,39% голосов.
  11. кандидат от Псковской области Михаил Ведерников набрал 86,30% голосов;
  12. губернатором ЯНАО выбрали Дмитрия Артюхова. Он был избран заксобранием;
  13. врио главы Чукотского автономного округа выбран Владислав Кузнецов, он набрал 72,34% голосов;
  14. кандидат от Омской области Виталий Хоценко набрал 76,33% голосов;
  15. кандидат от Новосибирской области побеил Андрей Травников набрал 75,72% голосов;
  16. кандидат от Самарской области Дмитрий Азаров нбрал 83,83% голосов;
  17. кандидат от Нижегородской области Глеб Никитин набрал 82,82% голосов;
  18. кандидат от Орловской области Андрей Клычков набрал 82,09% голосов;
  19. кандидат от Ивановской области Станислав Воскресенский набрал 82,49% голосов;
  20. кандидат от Тюменской области Александр Моор набрал 78% голосов избирателей. 

Отмечается, что преимущественно, победу на выборах одержали кандидаты от партии «Единая Россия».

Результаты выборов губернаторов в Москве и Московской области 

Глава Мособлдумы Брынцалов считает победу Воробьёва на выборах результатом доверия жителей
Глава Мособлдумы Брынцалов считает победу Воробьёва на выборах результатом доверия жителей

В столице России прошли выборы мэра города и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов. По результатам голосования, действующий глава города Сергей Собянин от партии «Единая Россия» занял лидирующую позицию. На втором месте, согласно набранным голосам, оказался Леонид Зюганов.
 
В Московской области на посту губернатора остался действующий глава Андрей Воробьев. За него проголосовали 83,68 процента избирателей. Он выразил слова благодарности жителям Московской области за участие в голосовании и подчеркнул, что в этом году явка была рекордной и составила более 55%. Кроме того, в Московской области прошли дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в десяти городских округах.


Выборы в новых регионах России

 
В единый день голосования также прошли выборы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Субъекты годом ранее вошли в состав РФ по результатам референдума. Избиратели голосовали за региональных депутатов.
 
В новых регионах России уверенную победу одержала партия «Единая Россия». В ДНР фракция набрала 78,03 процента голосов. Врио главы республики Денис Пушилин прокомментировал итог выборов и заявил, что партия продолжит работать на благо жителей региона и страны в целом. Также «Единая Россия» одержала победу на выборах в ЛНР, за партию отдали голоса 74,63% избирателей.  
 
 
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#андрей воробьёв
#мо
#выборы
#россия
#цик
#единая россия
#единый день голосования
#губернаторы
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Патриарх Кирилл освятил новый благовестный колокол в Звенигороде
11 сентября 2023, 11:30

Фото: Istockphoto / AlexeyBorodin

В Саввино-Сторожевском монастыре освятили большой благовестный колокол, отлитый для монастырской звонницы в городе Тутаеве. Богослужение на монастырской площади у древнего собора Рождества Пресвятой Богородицы в честь этого события провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
На освящение приехали глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, российский певец Олег Газманов и руководитель колокололитейного завода в городе Тутаеве Николай Шувалов. Этот благотворитель пожертвовал средства на изготовление точной копии колокола царя Алексея Михайловича.  
 
В России редким литейным производством колоколов занимаются всего несколько заводов. И только одному предприятию – в Тутаеве, удаётся делать колокола по старинным технологиям, которые применялись несколько веков назад. 
 
Патриарх Кирилл передал в дар Саввинской обители икону Благовещения Пресвятой Богородицы, а Иванову и Шувалову в знак благодарности преподнёс в подарок иконы преподобного Саввы Сторожевского.  
 
Оригинал колокола-благовестника был отлит по указу царя Алексея Михайловича в 1668 году мастером Александром Григорьевым. Осенью 1941 года его взорвали прямо на колокольне, когда вражеская армия подступала к Звенигороду.  Точную копию колокола весом 38 тонн установят на звоннице Саввино-Сторожвского монастыря в честь 625-летия Саввинской обители.  

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#звенигород
#патриарх кирилл
#религия
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье завершили обработку земель от борщевика
11 сентября 2023, 11:15

Фото: Фотобанк МО

План мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в Подмосковье на 2023 год целиком выполнен. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
«В рамках первого этапа было обработано 20 348 га, что составляет 100% от общего плана. На втором этапе обработано свыше 20 тыс га. В следующем году стоит задача обработать 21,5 тыс га земли на каждом из этапов», – сказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
Он отметил, что обработки в этом году прошли в 48 городских округах региона. Лидерами по обработанным площадям стали Клин – 3,5 тыс га, Можайский (2 845 га) и Волоколамский (1 862 га).
 
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#георгий филимонов
#минсельхозпрод мо
#борщевик
#подмосковье
#московская область
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Башни-близнецы: раскрыта теория заговора теракта в США
Теракты в США 11 сентября 2011 года: причины и последствия трагедии
11 сентября 2023, 11:07

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

11 сентября 2001 года захваченные террористами самолеты, врезались в здания башен-близнецов Всемирного торгового центра на Манхэттене. Весь мир был потрясен ужасающими кадрами. Катастрофа унесла жизни более двух тысяч человек. О причинах теракта, причастных к нему и теории заговора, расскажет редакция «Радио 1».

Теракт в США: башни-близнецы

 
Боевики террористической организации Аль-Каида* 11 сентября 2001 года нанесли удар по небоскребам Всемирного торгового центра в Манхэттене, а также по зданию штаб-квартиры Минобороны США. Еще один самолет рухнул под городом Шанксвилл в Пенсильвании. Теракт унес жизни тысячи человек, став самым крупным в истории.

Страшная катастрофа состояла из серии терактов. Боевики разделились на несколько групп, они захватили четыре лайнера с пассажирами, ворвавшись в кабины пилотов. В течение нескольких минут, один за другим, самолеты врезались в башни-близнецы. Менее чем за два часа, от сильнейших повреждений и пожаров здания полностью обрушились. Третьей целью боевиков стал Пентагон. Четвертой цели террористы не достигли. Выжившие члены экипажа и пассажиры борта пытались взять управление над самолетом и обезвредить террористов. Однако, в ходе противостояний на борту, лайнер рухнул на поле близ Шанксвилла. По мнению специалистов, четвертая группа боевиков летела к зданию Капитолия в Вашингтоне.

Причины теракта


Расследование установило, что организатором терактов стал глава террористической организации Усама бен Ладен. Он подготовил серию взрывов совместно с радикалом Халидом Шейхом Мохаммедом. По словам организаторов преступления, ими двигали мотивы мести за агрессивную внешнюю политику США и поддержку Израиля.

Медведев предрек США новую версию теракта 11 сентября
Медведев предрек США новую версию теракта 11 сентября

Теория заговора


После завершения расследования, стали распространяться данные, якобы свидетельствовавшие о тайных контактах семей бен Ладена и Джорджа Буша. По неподтвержденным данным, администрация президента Буша-младшего была в сговоре с разведкой Саудовской Аравии, которая и тренировала будущих исполнителей теракта 11 сентября. Версия не является официальной, но широко распространена среди экспертов и политологов США.

Жертвы


В результате серии терактов, погибли 2977 человек, из пассажиров и членов экипажа, которые находились на бортах самолетов, никто не выжил. На четырех лайнерах находилось 19 смертников. Больше всего жертв пришлось на башни-близнецы Нью-Йорка: внутри 110-этажных небоскребов высотой 417 и 415 метров находилось примерно 17,4 тысячи человек. 
На территории Пентагона погибли 125 человек.

Последствия


Последствия наступили не только экономические, но и экологические. Завалы удалось разобрать только по истечении восьми месяцев. После крушения башен-близнецов, образовались тонны токсичного мусора, и специалисты, которые занимались восстановительными работами на местах крушения, серьезно заболевали. На экономическую сферу оказало влияние закрытие фондовых бирж, которые возобновили работу через несколько недель после трагедии.

Мемориал памяти на месте башен-близнецов


11 сентября в 2011 году на месте разрушения башен-близнецов открыли Национальный мемориал и музей. Сейчас там расположены мемориальные бассейны, а на их парапетах высечены имена всех погибших в результате теракта.


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*Террористическая организация, запрещенная в России
#самолет
#сша
#теракт
#мемориал
#катастрофа
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Стоит отказаться от диет: гороскоп с 11 по 17 сентября
11 сентября 2023, 11:04

Фото: iStock/sarayut

На текущей неделе в вопросах здоровья важен полноценный рацион питания, нужно отказаться от диет, а на спортивных тренировках лучше снизить нагрузку. Об этом специально для «Радио 1» рассказала астролог Анна Лебеденко.
Он также отметила, что в деловой сфере прояснятся важные моменты и появятся новые перспективы. При этом в любви нужно постараться сохранить баланс и гармонию.
 
 
Особые рекомендации для каждого знака зодиака
 
Овен будет стремиться к сотрудничеству. На выходных ему захочется общения с друзьями и веселья.
 
Телец почувствует прилив энергии. Он сможет добиться желаемого и осуществить давнюю мечту.
 
Близнецам надо быть наблюдательными и анализировать все, что происходит вокруг.  Внимание к мельчайшим деталям поспособствует в решении крупных вопросов.
 
Раку на этой неделе нужно следить за здоровьем, беречь себя и не переживать лишний раз.
 
Льву лучше исключить мечтательность, прислушаться к логике и быть надёжным.
 
Деву будет переполнять хорошее настроение и положительные эмоции. Счастье и радость наполнит её сердце.
 
Весы обретут большую уверенность. Окружающие поддержат начинания и будут доброжелательны.
 
Скорпиону благоприятно флиртовать и проявить романтический настрой. Ему полезно уделить время творчеству и любимому делу, хобби.
 
У Стрельца ожидается прибыль. Добавятся новые источники дохода. Хорошо дарить близким подарки и помогать.
 
Козерогу полезно учиться, он сможет освоить много информации и с пользой применить новые навыки. Среди недели ему лучше отдохнуть, не дожидаясь выходных.
 
Водолей выстроит более доверительные отношения с родными и близкими. Он будет тонко воспринимать все происходящее. Значимой станет духовная сторона жизни.
 
Рыбам надо обратить внимание на сны. Они могут быть вещими. Благоприятно отдыхать на природе, слушать расслабляющую музыку, читать любимые книги.

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#эмоции
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В подмосковной Дубне планируют создать ЦОД Wildberries
11 сентября 2023, 10:56

Фото: istockphoto / Vera Tikhonova

В особой экономической зоне «Дубна» в одноимённом городском округе подписано соглашение о строительстве центра обработки данных компании Wildberries.

Инвестором проекта является компания Wildberries, инвестиции которой составят порядка 6,5 миллиардов рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Компания планирует построить ЦОД мощностью 8 мегаватт. Это сложный высокотехнологичный инфраструктурный объект, на котором будут применены самые эффективные инженерные решения. Запуск ЦОД в Дубне также позволит создать новые рабочие места для высококвалифицированных специалистов», – отметила сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Все доступные предложения для предпринимателей, меры поддержки и другая информация о бизнесе размещена на Инвестиционном портале Подмосковья. 

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В России резко увеличилось число вакансий с гибридным графиком
11 сентября 2023, 10:31

Фото: iStock/Oleksii Didok

Удаленный формат работы — «наследие» периода пандемии COVID-19, появившееся в силу обстоятельств и, затем, прочно укоренившееся в главных трендах рынка труда последних лет. Однако все больше компаний отказываются от удаленного вида занятости в пользу гибридного и полного, поскольку считают его более эффективным. Общее число вакансий, предполагающих удаленную работу в начале осени 2023 года к году сократилось на 46%, а предложения о работе с гибридным форматом занятости стало в 2,4 раза больше. Об этом «Радио 1» сообщили аналитики сервиса Авито Работа.
Так, в начале осени 2023 года в сравнении с тем же периодом в прошлом году в среднем в два раза уменьшилось количество предложений с удаленным форматом занятости в секторах банкинга, бухгалтерии, маркетинга, рекламы и PR, продаж и юриспруденции. В 1,8 раза произошло сокращение в сферах IT и администрирования. Почти во всех вышеперечисленных сегментах дистанционная работа может осуществляться без каких-либо ограничений, однако число вакансий от прямых работодателей уменьшается.

«Рост интереса работодателей к формату работы, предполагающему присутствие в офисе, также можно отметить в сферах управления персоналом (в 1,7 раз) и страхования (в 1,7 раз), а также в сегменте искусств и развлечений — 1,4 раза. При этом небольшой прирост количества удаленных вакансий можно отметить в сфере образования и науки — в 1,3 раза. Удаленный формат работы был невероятно актуален в 2020-2022 годах, так как он обеспечивал соблюдение мер эпидемической безопасности практически без вреда для эффективности компаний. Сейчас острая необходимость в нем прошла, но появилась потребность со стороны работников. Многие сотрудники не готовы возвращаться в офис, поэтому все больше распространяется гибридный вид работы, позволяющий не только оставаться продуктивным и общаться с коллективом, но и периодически менять обстановку и экономить временные ресурсы»‎, — отметил директор по развитию Авито Работы Дмитрий Пучков.

За последний год количество вакансий, предполагающих совмещение удаленного и офисного формата работы, стало в 2,4 раза больше. Однако не только работодатели начали активнее переключать внимание на гибридную форму. В сентябре 2023 года, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, соискатели стали больше интересоваться вакансиями, сочетающими в себе преимущества офисной и удаленной занятости. Так, представители сферы управления персоналом в 1,8 раза чаще стали откликаться на вакансии со смешанной формой занятости, а сегмента банкинга — в 1,5 раза.

Также стоит отметить прирост в 1,3 раза в администрировании и консультировании. Самыми требовательными с точки зрения перехода на постоянное посещение офиса оказались работодатели в IT-сфере, где прирост вакансий именно с очным присутствием сотрудников составил почти 4 раза. За ними идет сегмент управления персоналом с увеличением вакансий с обязательным пребыванием в офисе в 3,5 раза в сравнении с прошлым годом. Немного позади представители сферы искусства, а также маркетинга, рекламы и PR — 3 раза.

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#эксперт
#работа
#вакансии
#зарплаты
#работники
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Стало известно, когда в России откроются магазины Decathlon
Магазины Decathlon откроются в России до конца 2023 года
11 сентября 2023, 10:22

Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников

После завершения сделки по продаже активов новому владельцу, магазины спортивных товаров Decathlon откроются к концу года. Об этом заявляет заместитель главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов во время проведения Восточного экономического форума.

«До конца этого года магазины Decathlon будут открываться», — сообщил Евтухов в эфире телеканала «Россия 24».
Организация уже внесла обязательный взнос в бюджет, сделка по передаче магазинов новому владельцу одобрена правительственной комиссией и считается завершенной. Он также добавил, что найти покупателей компании Adidas на сегодняшний день не удалось.  Евтухов добавил, что большинство договоров по продаже российских активов допускают возвращение на российский рынок.

Напомним, что после начала СВО на Украине компания Decathlon закрыла магазины и остановила продажи. 

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