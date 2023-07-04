Подмосковная Система-112 приняла более 76 миллионов вызовов

Жители и гости Подмосковья уже 8 лет могут вызвать пожарную охрану, аварийную службу газа, скорую помощь, службу «Антитеррор» и другие службы по единому номеру служб быстрого реагирования — «112». За это время операторы приняли и обработали более 76 миллионов вызовов.

Система-112 Московской области создана 1 июня 2015 года и работает уже 8 лет, за которые операторам удалось принять около 76 миллионов звонков. Все прямые короткие номера – «01», «03» и «04» – переведены в Подмосковье на номер «112», сообщает «Радио 1» пресс-служба Центра по приёму и обработке вызовов РЦОВ 112.

Ежедневно на горячую линию службы спасения выходят около 400 операторов, среди которых психологи, лингвисты, сурдопереводчики и другие. Так, в службу спасения может позвонить даже иностранец или человек с нарушениями слуха или речи.





Вызов в единую службу спасения можно осуществить и при отсутствии денежных средств на балансе мобильного телефона, а также при отсутствии SIM-карты в телефоне, при условии, что данное средство связи находится в зоне действия сети операторов связи региона, а также через мобильное приложение «112 МО» или СМС-сообщение на единый номер «112».

Служба быстрого реагирования «112» готова прийти на помощь жителям и гостям Подмосковья 24 часа в сутки 7 дней в неделю.



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