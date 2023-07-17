Подмосковная служба спасения напоминает, в каких ситуациях следует обращаться по номеру «112»

Фото: пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112
Жители и гости Подмосковья могут вызвать по номеру «112» полицию, пожарную охрану, аварийную службу газа, скорую помощь, службу «Антитеррор» и другие службы по единому номеру служб быстрого реагирования — «112».
Для оперативного реагирования на вызов заявителя, оператору необходима следующая информация: характеристика происшествия — что случилось, какая требуется помощь и точный адрес места происшествия. Нельзя отключать телефон до того момента, как оператор не сообщит, что вызов принят.
При каких условиях можно звонить по номеру «112»: при обнаружении запаха газа, при пожаре, при дорожно-транспортном происшествии, если человек стал жертвой домашнего насилия, вы стали свидетелем преступления, при нарушениях общественного порядка, требование скорой медицинской помощи и другое.
При каких ситуациях не нужно звонить на единый номер спасения: инциденты или преступления, произошедшие когда-то в прошлом, ситуация, не требующие оперативного реагирования, такие как: лай собак, перебои в электричестве, громкий разговор, а также выполнение пробного вызова по номеру «112».
Если вы набрали на номер единой службы спасения по случайности, то не нужно сразу вешать трубку, необходимо сообщить оператору, что номер набран случайно.Читайте также:
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Обратиться за помощью в службу спасения можно через мобильное приложение Системы-112.