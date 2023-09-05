Подмосковная старшеклассница вместо школы решила отправиться замуж

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Родительница в панике кинулась проверять вещи дочери. Выяснилось, что она взяла с собой некоторое количество одежды, ноутбук, планшет для рисования и немного наличных денег. В настоящее время к поискам школьницы подключились полицейские. Правоохранители также пытаются установить личность ее жениха Сергея. Как говорят родители, девочка раньше особо со сверстниками не гуляла, большей частью играла дома в компьютерные игры или рисовала. Семья Нади благополучная, отец — успешный бизнесмен.
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