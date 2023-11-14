Подмосковные аэроэкспрессы полностью готовы к зимнему сезону

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Подготовка к зимнему сезону позволить комфортное передвижение и безопасность пассажиров с наступлением холодов.
Во время перестройки на зимний период были проведены осмотры подвижного состава, проверка системы обеспечения микроклимата в салонах вагонов, а также исправность систем обогрева лобовых стекол. Кроме этого специалисты восстановили уплотнения наружных прислонно-сдвижных дверей, которые обеспечивают поддержание комфортной температуры в салоне.
Стоит отметить, что экспресс-автобусы также были подготовлены к холодному сезону. Транспорт переобули на зимнюю резину и проверили исправность работы климатконтроля внутри салонов.
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