Подмосковные дети-сироты с 1 сентября получат соцкарты для бесплатного проезда

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«С социальной картой процесс станет намного проще и удобнее. А ещё по карте можно будет получать дополнительные льготы и скидки при покупке продуктов и лекарств. Мера поддержки коснётся более 17 тыс ребят», – рассказал председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
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