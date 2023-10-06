Подмосковные дорожники готовы к обработке покрытия на фоне надвигающегося ненастья

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«Синоптики прогнозируют ненастье, осадки в виде снега, сильный порывистый ветер и резкое понижение температуры воздуха до отрицательных значений. Поэтому дорогах возможно образование гололедицы. Вечером в пятницу ветер усилится до 17 м/с, в ночь на субботу пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, а температура может опуститься ниже 0°. Дождь, мокрый снегом и ветер с порывами до 20 м/с сохранятся до воскресенья», – уточнили в ведомстве.В министерстве призвали автомобилистов быть предельно аккуратными на дорогах, не спешить и не совершать резких манёвров, а также не парковать автомобили у шатких конструкций и под деревьями.
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