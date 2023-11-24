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Подмосковные дорожники выполнили годовой план по строительству тротуаров

24 ноября 2023, 22:13
Фото: Минтранс МО

Фото: Минтранс МО

Дорожники Московской области выполнили план по строительству тротуаров на 2023 год в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Специалисты Мосавтодора обустроили более 60 км тротуаров для безопасности пешеходов, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Работы завершили в 28 округах Подмосковья, всего построили более 50 тротуаров общей протяжённостью свыше 60 км. Для комфорта маломобильных граждан новые объекты обустроены с пониженным бордюрным камнем, съездами и тактильной плиткой», – рассказал зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
Он добавил, что самый большой объём работ по строительству тротуаров зафиксировали в Коломенском, Дмитровском и Орехово-Зуевском округах.


По данным министерства, с 2019 года в Московской области построено более 600 км новых тротуаров.

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#московская область
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Жители Раменского встали на защиту вековых лесов, которые пытаются спилить неизвестные
24 ноября 2023, 22:38

Фото: Istockphoto / Mario Pix

Жители Раменского городского округа обеспокоены вырубкой леса у села Захарово, возраст некоторых деревьев в котором превышает 100 лет. Валить лес под покровом ночи начали неизвестные на промышленной технике, передаёт телеканал «360». Рабочим пытаются помешать жители деревни Захарово.
Люди говорят, что лес знаменит своими роскошными соснами. Его помнят старожилы, он является местом отдыха и экологически важной зоной для них и их детей. Между тем жители узнали, что этот вековой лес по неизвестным причинам не является заказником – он зарегистрирован как земля сельхозназначения и находится в аренде у предпринимателя.
«Согласно законодательству, земли сельхозназначения должны использоваться для сельскохозяйственной деятельности. Оформление порубочного билета на этих землях не требуется», – заявил директор территориального управления Кратово Алексей Емельянов.  
Инцидентом заинтересовалась подмосковная прокуратура.
«По предварительной информации, органами государственной власти области ведётся работа по расторжению договора аренды земельного участка и предоставлению взамен другого участка, отвечающего требованиям для ведения сельскохозяйственной деятельности», – сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Елена Короткова.
Похожая ситуация – у деревни Игумново, где неизвестные также начали вырубать лес. Местные жители тоже пытаются защитить его, утверждая, что там растут, в том числе, краснокнижные деревья.
 
К разрешению ситуации подключились МВД и экологи из местной администрации.

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#жители
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#мвд
#эколог
#московская область
#подмосковье
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Правительство утвердило изменения о верхней границе призывного возрасте
24 ноября 2023, 22:19

Фото: iStock/Svetlana Parnikova

Российское правительство утвердило изменения в области воинского учёта, касающиеся призывного возраста, об этом сообщается в документе, которые оказался в распоряжении у «РИА Новости».
Изменения коснулись границы возраста граждан, которые подлежат призыву на срочную службу. Теперь призывать на срочную службу в российскую армию смогут мужчин до 30 лет.

«Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 года», - сообщается в тексте документа. 

Напомним, с 1 октября на территории Российской Федерации стартовал призыв на службу в армию. Компания продлится до 31 декабря. При этом, военный комиссар Кунцевского района Москвы Андрей Цветов строго подчеркнул, что ни один из призывников не отправится в зоун проведения специальной военной операции.

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#изменения
#призыв
#правительство
#армия
#россия
#военные
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Максим Титов стал новым замминистра сельского хозяйства
24 ноября 2023, 22:06

Фото: iStock/jodie777

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил заместителем министра сельского хозяйства Максима Титова, соответствующая информация опубликована на официальном портале правовой информации.
«Назначить Титова Максима Александровича заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации», - сообщается в обнародованном документе. 

Ранее Мишустин освободил от этой должности, по его желанию, Ивана Лебедева. Он вступил в должность заместителя министра сельского хозяйства с 30 ноября 2022 года.

Максим Титов являлся директором Департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза РФ с 21 января 2019 года. До вступления в эту должность Титов занимал несколько руководящих позиций в «Россельхозбанке», начиная с 2011 года.

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#михаил мишустин
#минсельхоз
#сельское хозяйство
#министр
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Зампред подмосковного правительства Нагорная и главы округов посетили стенд региона на выставке «Россия»
24 ноября 2023, 22:04

Фото: Министерство территориальной политики МО

Главы подмосковных муниципалитетов вместе с зампредом правительства региона Марией Нагорной и министром территориальной политики Московской области Еленой Ковалёвой посетили выставку-форум «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства территориальной политики Подмосковья.
«Основу экспозиции стенда региона составляют три двери, ведущие к видеокапсулам. Там в 3D-формате представлены гжельский фарфор, жостовская роспись, коломенская пастила. Гости выставки виртуально посетили такие крупные предприятия, как «Метровагонмаш», Серпуховский лифтостроительный завод, ЛИАЗ, «Тонар», Солнечногорский механический завод, корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», а также сырное производство», – говорится в сообщении. 
Кроме того, они совершили онлайн-экскурсию по залам музея «Новый Иерусалим» и выставке современного искусства в парке Малевича.
«Подмосковье остается регионом-лидером, который наращивает свой потенциал во многих направлениях, внедряя самые современные технологии и бережно оберегая свою богатую историю. Выставка вдохновляет демонстрацией мощи, красоты и безграничного потенциала нашего родного края, а цифровизация экспозиции подчеркивает передовое развитие Московской области», – поделилась впечатлениями Нагорная.
27 декабря на выставке-форуме «Россия» пройдёт День Московской области. Гостей ждет большая культурно-развлекательная программа. А в образовательной и деловой частях запланированы тематические лекции.
 
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#мария нагорная
#вднх
#выставка
#форум
#россия
#подмосковье
#московская область
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Бывшего премьера РФ Михаила Касьянова* внесли в реестр иноагентов
24 ноября 2023, 21:55

Фото: iStock/demaerre

Бывшего премьер-министра РФ Михаила Касьянова* внесли в реестр иностранных агентов, соответствующая информация опубликована на сайте министерства юстиции РФ.
Михаил Касьянов* возглавлял российское правительство в первый президентский срок лидера РФ Владимира Путина.

После отставки с поста премьер-министра Касьянов* стал оппозиционером, а в 2022 году уехал из России.

По информации Минюста, Касьянов* состоял в организации «Антивоенный Комитет России»**, деятельность которой направлена на дискредитация внутренней и внешней политики РФ. Помимо этого, Касьянов* неоднократно критиковал проведение специальной военной операции на Украине. 

На этой неделе реестр иностранных агентов пополнили четыре физических лица, а также организация «ЛЮДИ»***

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*Лицо, выполняющее функции иностранного агента

**Запрещенная в России экстремистская организация

***Организация, выполняющая функцию иностранного агента
#минюст рф
#иностранный агент
#политика
#премьер-министр
#оппозиция
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В Подмосковье для обработки обращений по социальной тематике начали использовать GigaChat
24 ноября 2023, 21:34

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье начали использовать GigaChat для обработки обращений граждан по социальным проблемам. Проекте регион реализует совместно со Сбером, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на Международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey, в которой принял участие Владимир Путин.
«Россия сейчас входит в число тех немногих стран, у которых есть свои собственные технологии генеративного искусственного интеллекта и большие языковые модели. Это разработки Сбера – GigaChat и Kandinsky, а также Яндекс – YandexGPT и «Шедеврум. Что касается Московской области, то интеллектуальный багаж и интеллектуальная инфраструктура создавалась в регионе десятилетиями. И у вас есть база, которую нужно использовать», – отметил президент.
В Подмосковье реализуют 27 проектов с использованием искусственного интеллекта, и один из них – обработка обращений граждан по социальной тематике с использованием GigaChat. Власти Подмосковья вместе с коллегами из Сбера первыми начали внедрять большую языковую модель в сфере госуправления, чтобы улучшить коммуникации с жителями. 
«В наш адрес поступает серьёзный поток писем и звонков. И порой на самый обычный вопрос люди ждут ответ. Например, по профилю соцзащиты мы получаем более 1,5 млн обращений в год, из них 15% – общего характера, когда люди спрашивают, какие льготы им положены, размеры выплат, куда обратиться за оформлением. Именно на эти вопросы и будет отвечать ИИ. На первом этапе он поможет сотруднику модерации за несколько секунд подготовить ответ для жителя», – пояснил Воробьёв.  
Губернатор добавил, что одна из задач – научить ИИ работать не только по сценарию, но и в деталях, учитывая жизненную ситуацию заявителя.
 
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#губернатор
#президент
#владимир путин
#московская область
#подмосковье
#конференция
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Минюст признал иноагентами четырёх человек, а также организацию «ЛЮДИ»*
24 ноября 2023, 21:02

Фото: iStock/cyano66

В реестр иностранных агентов внесли ещё четырёх человек, а также общество с ограниченной ответственностью «ЛЮДИ»*, соответствующая информация опубликована на официальном сайте министерства юстиции.
Историк Илья Венявкин**, пополнивший список иностранных агентов, занимается преподавательской деятельностью, издаёт книги, а также является автором проекта «Прожито». По информации Минюста, Венявкин** выступал против проведения СВО, а также преподавал на иностранных проектах, владельцем которых является организация, включенная в реестр иноагентов в РФ. 

Журналист проекта «Можем объяснить» Илья Давлятчин** высказывался против проведения спецоперации, а также распространял ложную информацию о деятельности российских властей.

Другой журналист, Идрис Юсупов**, принимал участие в создании публичной информации для лиц, признанных иностранными агентами на территории РФ. 

Политик и бывший председатель Правительства РФ Михаил Касьянов** являлся членом «Антивоенного Комитета России»***, деятельность которого направлена на дискредитацию внешней и внутренней политики РФ. 

ООО «ЛЮДИ»* осуществляло финансирование иностранных компаний, а также получило деньги из-за рубежа.

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*Организация, выполняющая функцию иностранного агента 

**Лицо, выполняющее функции иностранного агента

***Запрещенная в России экстремистская организация
#иностранный агент
#минюст рф
#журналист
#политика
#история
#преподаватель
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В Москве группа рок-сатанистов собирается дать концерт 25 ноября
24 ноября 2023, 20:54

Фото: istockphoto/VeraPetruk

Завтра, 25 ноября, группа рок-сатанистов «БѢСЪ» собирается выступить с концертом в Москве. В текстах их песен звучит откровенное глумление над Христом и православием, а также прославление сатаны.
Концерт для  этих рокеров от нечистого — ритуал, на сцене они жгут ладан, богохульствуют и прославляют дьявола, передает телеграм-канал Readovka. Например, в одной из недавно записанных песен под названием «Авсень» есть строчки: «святочной ночью поповскую дочь испоганил порочно невестник». В припеве же новоявленные «бесы» поют про «бесовые рожки и христовые ножки».

В официальном сообществе группы в одной из социальных сетей музицирующие сатанисты откровенно издеваются над православными святыми, образами, при этом искажая и коверкая христианские молитвы на свой лад. Там же предлагается купить «иконы» с изображением бесов. После того, как общественники стали собирать информацию по этим рок-сатанистам для последующей передачи ее правоохранителям, руководители сообщества закрыли доступ к своим материалам. Теперь увидеть их могут только подписчики. Непонятно, как эти «бесы» оскорбляющие православие и чувства верующих, продолжают выступать в России.

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#православие
#концерт
#розыск
#рок
#икона
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Витушева объявила о планах возродить бывшую суконную фабрику в Павловской Слободе
24 ноября 2023, 20:42

Фото: телеграм-канал Татьяны Витушевой

Архитектурный ансамбль бывшей суконной фабрики в селе Павловская Слобода, принадлежавший семье графа Ягужинского, будет восстановлен. Об этом сообщила глава городского округа Истра Татьяна Витушева по итогам обсуждения проекта с депутатом Госдумы Сергеем Колуновым.
«Фабрика несколько столетий была градообразующим предприятием для всей Павловской Слободы. Однако многие годы объект находился в запустении. В прошлом году администрация округа объявила конкурс, по результатам которого был найден инвестор, который планирует восстановить объект культурного наследия», – написала Витушева в своём телеграм-канале.

Бывшая Павловская суконная фабрика – единственный в Московской области промышленно-архитектурный ансамбль начала XIX века. В его состав входят 13 строений. 
«Инвестор планирует отреставрировать все объекты и приспособить их под многофункциональное использование с учётом потребностей жителей и гостей городского округа Истра. Застройщик уже сформировал команду, которые разрабатывают проект восстановления комплекса», – добавила глава муниципалитета.
По предварительным подсчётам, восстановительные работы займут не менее пяти лет, заключила Витушева.
 
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