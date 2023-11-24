Подмосковные дорожники выполнили годовой план по строительству тротуаров

Фото: Минтранс МО
Дорожники Московской области выполнили план по строительству тротуаров на 2023 год в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Специалисты Мосавтодора обустроили более 60 км тротуаров для безопасности пешеходов, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Работы завершили в 28 округах Подмосковья, всего построили более 50 тротуаров общей протяжённостью свыше 60 км. Для комфорта маломобильных граждан новые объекты обустроены с пониженным бордюрным камнем, съездами и тактильной плиткой», – рассказал зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.Он добавил, что самый большой объём работ по строительству тротуаров зафиксировали в Коломенском, Дмитровском и Орехово-Зуевском округах.
Читайте также:
Подмосковных водителей и пешеходов предупредили о непогоде в выходные
На путепроводе в Егорьевске открыли движение после капремонта
Реконструировать переход через пути на станции Одинцово планируют ускоренными темпами
Лора Луганская