Подмосковные эксперты стройконтроля ухаживают за мариупольскими котами

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщает, что специалисты дорожной службы региона завершают работы по ликвидации борщевика, который рос вдоль дорог.

Работы по устранению опасного сорняка начались в середине мая и проходили в два этапа — химическая обработка и механический окос.

«Сейчас дорожные службы завершают работы по ликвидации борщевика — уже механически обработали более 1,8 тысяч гектар из планируемых 2 тысяч. Наибольший объём работ провели в Наро-Фоминске, Рузе и Можайске», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта Московской области Алексей Гержик.

Полностью завершить работы планируется в сентябре.

Борьба с борщевиком распространяется и на частные владения. Органы местного самоуправления могут подключиться к работе по уничтожению растения, если этого не сделал владелец и далее взыскать с собственника расходы.

Борщевик Сосновского — быстро разрастающееся, многолетнее, ядовитое растение, которое способно вызвать аллергическую реакцию на коже, похожую на солнечные ожоги.

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