Подмосковные эксперты стройконтроля ухаживают за мариупольскими котами

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«Это далеко не простые домашние коты, здесь каждый со своей историей. Они пережили страшные обстрелы, потеряли кров, но продолжают доверять людям и любить. Порой сложно описать то, что ежедневно переживают и чувствуют эксперты стройконтроля. Уже второй год в составе большой команды Подмосковья эксперты подведомственного Министерству ЖКХ Московской области «УТНКР» возвращают Мариуполю жизнь», – говорится в сообщении.Подмосковные специалисты восстанавливают пострадавшие дома, поликлиники, больницы, детские сады, школы и котельные, занимаются адресной помощью и волонтерской деятельностью.
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