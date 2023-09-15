Подмосковные ежи предсказали тёплую погоду ещё на полмесяца

Фото: Светлана Плотникова
Ёжики Гриша и Маша из подмосковного театра культуролога Натальи Теньковой предсказали тёплую и солнечную погоду как минимум на две недели.
«В зависимости от погоды, температуры и давления ёжики ведут себя по-разному. Сейчас они активные, значит, в ближайшие две недели будет комфортная и тёплая погода. Если бы предстояли холода, они постоянно сворачивались в клубок и вообще не двигались с места», – рассказала Наталья.Помимо Гриши и Маши, у Теньковой ещё несколько ежей: Даша, Нюша и Кнопочка. Как отмечает культуролог, животные особенно чувствительны к переменам погоды, так как у них сильная связь с природой. Они чувствуют пожары на дальнем расстоянии, приближение холодов или тепла.
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