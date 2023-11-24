Подмосковные коммунальщики работают в усиленном режиме из-за снегопада

Фото: ГУСТ МО
Уборкой снега в Подмосковье заняты более 17 тыс коммунальщиков, задействовано без малого 1,5 тыс единиц спецтехники. Об этом сообщила руководитель Главного управления содержания территорий Московкой области в ранге министра Светлана Аипова.
«Сегодня в уборке задействованы более 17 тыс сотрудников коммунальных служб, на территории выехали 1 482 единицы специализированной техники. 736 тракторов прометают дворы и общественные зоны, 197 выполняют противогололёдную обработку. 253 погрузчика помогают убирать снег, работают 77 самосвалов. Эффективность уборки отслеживаем в каждом городском округе», – рассказала Аипова.В Московской области продолжаются снегопады. По прогнозам синоптиков, прирост может снежного покрова составить до 10 см. Городские службы устраняют последствия снежной стихии. ГУСТ держит на контроле выход техники на линии и эффективность её использования, а также работу специалистов.
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Лора Луганская