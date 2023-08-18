Подмосковные КПО отсортировали рекордное количество макулатуры

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С начала 2023 года комплексы по переработке отходов (КПО) Подмосковья отсортировали 15 тыс. тонн макулатуры. Об этом сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ Московской области.
«На комплексах по переработке отходов <…> с начала года отобрали 15 тыс. тонн макулатуры. Этот объем соответствует показателям за весь 2022 год. В пересчете на книги – это 80 млн новых томов в твердом переплете», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы.
Уточняется, что такая ситуация связана с работой по улучшению качества отбора вторичных ресурсов, а также с увеличением вовлеченности граждан в процесс раздельного сбора отходов.
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