Подмосковные лицеисты прошли следующий этап отбора сборной России на международную олимпиаду по физике

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
В отборочных испытаниях принимали участие всего 26 школьников со всей России, 12 из которых воспитанники Физтех лицея имени Капицы.
Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника — это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.
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