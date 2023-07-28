Подмосковные муниципалитеты победили в конкурсе малых городов и исторических поселений

Фото: Минблаго МО
Три подмосковных города победили на VIII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, ещё два удостоены специальных наград. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области. Награждение прошло во Владивостоке на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений».
«По итогам конкурса у Московской области – три победы. Это Егорьевск, Хотьково и Кашира. В общей сложности мы получили 270 млн рублей грантов на реализацию этих проектов. Две территории, в Истре и Дубне, отдельно отмечены благодарственными письмами», – рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.Представителям Дубны и Истры вручили благодарственные письма министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирека Файзуллина. Эти проекты будут заявлены на следующий конкурс, который состоится в следующем году. Они имеют большой шанс на победу.
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