Подмосковные педагоги изучают новые образовательные стандарты

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Образовательный курс проводят руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций, педагогические работники Московской области, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.
Курс разработали на основе материалов Академии министерства просвещения России для совершенствования профессиональных компетенций педагогов.
Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника — это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.
Читайте также:
Преподаватель из Губернского колледжа отправился в путешествие на «Педагогическом экспрессе».
Сотрудники подмосковных школ прошли обучение по программе «Специалист цифровой трансформации».Путин заявил о необходимости повышения зарплат педагогам.