Подмосковные педагоги, учащиеся и их родители смогут принять участие во Всероссийском Диктанте

Фото: istockphoto / slexp880
Всероссийская акция «Цифровой Диктант» состоит из тестирований, которые разработаны с учётом разных возрастных категорий: для детей от 7 до 13 лет, подростков от 14 до 17 лет, взрослых от 18 до 59 лет и людей старшего возраста 60+, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.
Каждое тестирование включает 4 смысловых блока:
— основы цифрового потребления;
— работа с социальными сетями, интернет-магазинами и другими онлайн-сервисами;
— цифровая безопасность;
— новые технологии.
Узнать подробности проведения диктанта можно на сайте.
Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника — это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.
Читайте также:
В Москве состоится главный экспортный форум страны «Сделано в России».
Shaman заявил о семейной истории, связанной с Петербургом.Перечислены самые востребованные в IТ нетехнические специальности.