Подмосковные пенсионеры начнут получать ежемесячные доплаты

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«Всё, что касается заботы о детях, старшем поколении, людях с особенностями здоровья, – ответственность государства, наш долг. Стараемся быть в диалоге и понимать запросы жителей, предлагать именно ту помощь, которая им особенно нужна. С завтрашнего дня начинаем доплачивать неработающим пенсионерам с низкими доходами. Важно, что деньги они получат автоматически, обращаться никуда не надо. На телефон придёт СМС с оповещением. Мы стараемся, чтобы люди чувствовали заботу и внимание», – сказал Воробьёв.Он также напомнил, что власти Подмосковья увеличили с 3 до 10 тыс рублей размер выплата на школьную форму для малообеспеченных многодетных. А семьи, которые воспитывают детей с особенностями здоровья, будут получать 18 тыс рублей.
Доплата будет каждый месяц приходить на счёт, но не одновременно с пенсией, а чуть позже.
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