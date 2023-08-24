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Подмосковные пенсионеры начнут получать ежемесячные доплаты

24 августа 2023, 15:13

Фото: Istockphoto / FJZEA

Пенсионеры Московской области с 25 августа начнут получать ежемесячные доплаты. О новой мере социальной поддержки губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв объявил в июне в своём ежегодном обращении.
«Всё, что касается заботы о детях, старшем поколении, людях с особенностями здоровья, – ответственность государства, наш долг. Стараемся быть в диалоге и понимать запросы жителей, предлагать именно ту помощь, которая им особенно нужна. С завтрашнего дня начинаем доплачивать неработающим пенсионерам с низкими доходами. Важно, что деньги они получат автоматически, обращаться никуда не надо. На телефон придёт СМС с оповещением. Мы стараемся, чтобы люди чувствовали заботу и внимание», – сказал Воробьёв.
Он также напомнил, что власти Подмосковья увеличили с 3 до 10 тыс рублей размер выплата на школьную форму для малообеспеченных многодетных. А семьи, которые воспитывают детей с особенностями здоровья, будут получать 18 тыс рублей.


Доплаты положены жителям Подмосковья, если их пенсия – ниже 18 тыс рублей; их возраст – от 65 лет; если они не работают; живут в Подмосковье не менее 10 лет; проживают одни или вместе с другим неработающим пенсионером.

Доплата будет каждый месяц приходить на счёт, но не одновременно с пенсией, а чуть позже.

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#социальная поддержка
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Слон и жираф разгуливают по Риму
La Repubblica: Со съёмочной площадки в Риме сбежали слон и жираф
24 августа 2023, 15:10

Фото: iStock/Mihaela Rosu

Слон и Жираф сбежали со съёмочной площадки в Риме и гуляют по городу. Об этом сообщает издание La Repubblica.
Уточняется, что в квартале Чинечитта проходят съёмки, на которые привезли экзотических животных. В какой-то момент они сбежали и стали разгуливать по улицам Рима. Видео с животными стало вирусным в интернете. Работники киностудии пытаются их выловить.

Ранее заместитель директора по научной работе государственного природного биосферного заповедника «Ростовский» Александр Липкович рассказал, почему жирафы могут рождаться без характерной пятнистой окраски. По его словам, это связано с генетическими сбоями, которые могут привести к тому, что вся последующая популяция также родится без пятен.

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#съёмки
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В Росреестре Подмосковья можно получить консультации по вопросам земельного законодательства
24 августа 2023, 15:10

Фото: istockphoto / ronstik

Региональное Управление Росреестра осуществляет профилактические мероприятия с целью стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований земельного законодательства, а также разъяснения способов их соблюдения и устранения нарушений.

В ходе профилактических мероприятий сотрудники Росреестра проводят консультации по телефону, видеоконференции, личные приёмы граждан и другое. 

Чтобы получить консультацию по интересующему вопросу от сотрудники Управления Росреестра нужно записаться по номеру телефона 8 (495) 223 45 08.

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#имущество
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Жителей Подмосковья предупредили о сезонном увеличении количества транспорта на дорогах
24 августа 2023, 14:51

Фото: Минтранс МО

К концу августа число автомобилей на подмосковных дорогах может увеличиться на треть. Из-за этого повысится риск возникновения ДТП, предупредили в пресс-службе регионального Минтранса.
«Традиционно в последние недели августа количество автотранспорта на дорогах растёт, так как многие возвращаются домой из отпусков и с дачи. Перед началом учебного года движение может быть затруднено на основных магистралях Московской области – Ярославском, Ленинградском, Дмитровском, Пятницком, Минском, Рублёво-Успенском, Новорижском, Новорязанском, Волоколамском и Можайском шоссе, на съездах с МКАД», – отметили в министерстве. 
Там призвали быть внимательнее на дорогах и строго соблюдать правила дорожного движения. Пешеходам и велосипедистам настоятельно рекомендовали в темноте пользоваться светоотражающими элементами. Общественный транспорт следует ждать на остановках, а проезжую часть и железнодорожные пути переходить по оборудованным переходам. 

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#московская область
#август
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Психоаналитики рассказали, как подготовить ребенка к школе и уберечь от стресса
Психоаналитик Смолярчук: Родители должны создать атмосферу праздника
24 августа 2023, 14:44

Фото: iStock/Smederevac

Директор антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук рассказала, как родителям подготовить ребенка к учебному году и с какими сложностями он может столкнуться.
О том, как правильно подготовиться к учебному году учителям, родителям и школьникам и кому это будет сделать сложнее,  рассказала психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» . 

По ее словам, педагогам придется сложнее, потому что у них больше ответственности. 

«В разговоре о детях, я бы разделила их на три условные группы, например, малыши - они всегда рады школе, потому что это бантики, букеты. Главное для психики ребенка-игровая деятельность, и она предусмотрена в процессе обучения. Поэтому, дети из сада переходят в игровую сферу обучения. Группа риска — это средняя школа. Ребята еще не повзрослели психически, а уже им пришлось встретиться с требованиями: дисциплиной, нагрузкой, ответственностью. И они не понимают зачем. Вот это их вечный вопрос: зачем теоремы, астрономия. Плюс добавляются проблемы с так называемым буллингом. Старшеклассники - это более адаптированные школьники, которые прошли начальное этапы и у них работает пример в семье. Если папа и мама с радостью идут на работу, то природная мотивация на лицо. К радости уже добавляется дружба, а уже у совсем старших -первая любовь, которая их питает, для того, чтобы они хотели ходить в школу», - объяснила Смолярчук.  
Эксперт также назвала главный мотиватор к учебе у детей. 

«Главный мотиватор к учебе и желанию учиться -атмосфера в семье, настроение родителей. Как они относятся к школе и воспринимают первое сентября. Соболезнуют они ребенку или готовятся как к празднику. Если родители соотносят 1 сентября с позитивными эмоциями – это правильно, поддержка ребенку необходима», - отметила Смолярчук. 
 Рассуждая о работе преподавателей, психоаналитик обратила внимание на их особую ответственность и назвала педагогику профессией, в которой нельзя ленится.  

«Про педагогов скажу отдельно. Учителя с нашими детьми целый рабочий день. Дети — это огромная ответственность. Дети — это великое счастье и одновременно судьи. Работать учителем нельзя в пол накала. В педагогике не пофилонить. С большим поклоном учителям советую полениться в оставшиеся дни, чтобы соскучиться по детям. Для учителей 1 сентября – праздник», - подчеркнула эксперт.  
На вопрос о том, как вовлечь родителей в процесс обучения тех малышей, кто идет в первый раз в первый класс, Смолярчук ответила, что вовлечение родителей – обязательный процесс. 
 
«Если ребенок имеет психотип, как интроверт, очень скромный, он боится, то родители должны создать атмосферу праздника. Нужно создать эйфорию праздника. Это новый этап, в котором он обретет новых друзей, новые навыки, знания. Если ребенок сам такой, палец в рот не клади, социализированный, лидер - такого ребенка не нужно сильно поддерживать и создавать искусственную эйфорию, он сам вольется в процесс. Но детей не нужно пугать, потому что дети часто получают негатив от своих старших братьев и сестре. Когда  малыши слушают негатив от старших, он боятся, здесь родители должны включиться и объяснить, что страшного в школе ничего нет. Родители должны показать причину и следствие, для чего ребенку идти в школу, что он там получит. Существуют собрания, которые случаются до учебного года, когда родители знакомятся с учителям, они могут рассказать об особенностях ребёнка. Учителя - наши помощники в воспитании, мы должны их беречь», -заключила эксперт.
 
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#ребёнок
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#родители
#старшеклассники
#мотивация
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Крупный российский производитель морепродуктов компания «Агама» расширяется в Подмосковье
24 августа 2023, 14:37

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В Центр Содействия Строительству при Правительстве Московской области поступило производство крупного российского производителя морепродуктов компании «Агама» из подмосковной Истры.

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство производства, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

В рамках реконструкции действующего производства построят склад-холодильник площадью 8,5 тыс. кв. метров. Здание предназначено для хранения обработанных морепродуктов и будет оборудовано высокостеллажной системой. Для соблюдения условий заморозки в помещении установят низкотемпературные камеры высотой 15 метров. Объем инвестиций составит 950 млн рублей. Реализация проекта создаст в муниципалитете 20 новых рабочих мест.


Строительство объекта будет реализовано при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.

Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей.

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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В России разыскивают украинскую актрису Курилец за призывы к убийству русских
МВД России объявило в розыск украинскую актрису Курилец
24 августа 2023, 14:13

Фото: iStock/Chalabala

Министерство внутренних дел России объявило в розыск украинскую актрису Адрианну Курилец за призывы к насилию над россиянами. Соответствующая информация размещена в базе данных ведомства.
Прежде, на украинскую артистку было заведено уголовное дело.

Курилец неоднократно заявляла о ненависти к русским и призывала к убийству российских военных. Также, актриса снялась в пропагандистском ролике, на котором вновь произносит призывы к убийству россиян и перерезает горло мужчине в военной форме.

В своих социальных сетях артистка нередко допускала экстремистские высказывания и занималась антироссийской пропагандой. 

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#актриса
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Депутат Власов: Надо ужесточить наказание за ложные сообщения о минированиях во время СВО
24 августа 2023, 14:02

Фото: istockphoto.com/simpson33

Депутат Госдумы Василий Власов выступил с инициативой ввести отдельное наказание за ложные минирования в период проведения специальных военных и контртеррористических операций.
Он отметил, что такие меры необходимы, поскольку с началом СВО увеличилось количество ложных сообщений о минировании торговых центров, транспортной инфраструктуры и так далее, что является дестабилизирующим механизмом и отвлекает на себя значительные силы экстренных и правоохранительных служб.

«Прошу поручить рассмотреть вопрос о целесообразности внесения дополнения в п. 4 ст. 207 Уголовного кодекса РФ, добавив в него формулировку «либо совершённые (заведомо ложные сообщения об акте терроризма) в период проведения Вооружёнными силами Российской Федерации специальной военной или контртеррористической операции», — приводит RT текст обращения парламентария на имя главы МВД России Владимира Колокольцева.

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Сотрудники Росгвардии нашли потерявшегося ребёнка
24 августа 2023, 14:00

Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области

Сотрудники Химкинского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области прапорщик полиции Дмитрий Митрофанов и сержант полиции Антон Сергеев нашли 9-летнего мальчика, который ушел с детской площадки и потерялся.

В ходе патрулирования сотрудники Росгвардии получили информацию о потерявшемся ребёнке, которую сообщили родители мальчика. Росгвардейцы оперативно приступили к поискам и нашли мальчика недалеко от его дома. Ребёнок решил выйти на улицу без сопровождения взрослых и пошёл гулять. Ребёнка передали родителям в целости и сохранности. 

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#подмосковье
#родители
#сотрудники
#дома
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Родителям рассказали, когда начинать разговоры о выборе профессии с ребёнком
Эксперт по профориентации Штабина рекомендовала говорить со школьником о профессии по окончании 6-7 класса
24 августа 2023, 13:52

Фото: istockphoto.com/Jovanmandic

Руководитель профориентационных и просветительских проектов Алёна Штабина заявила, что заводить с ребёнком тему о будущей профессии оптимально по окончанию им шестого или седьмого класса.
«В этом возрасте уже есть минимальная база знаний и понимание специфики некоторых профессий. По мнению педагогов, в более раннем возрасте осознанный выбор профессии маловероятен», — отметила в беседе с RT Штабина.

Она отметила, что в разговоре очень важно выяснить желания и увлечения самого ребёнка. Также школьнику можно рассказать и о своей трудовой деятельности и задачах, выполняемых на работе.

По словам специалиста, если у ребёнка есть чётко выраженный интерес к какой-либо деятельности, надо дать попробовать себя в ней. Если же школьник всё ещё не определился с профессией, можно рассказать о возможных направлениях.

При этом, считает Штабина, важно предупредить ребёнка о том, что выбор профессии – это не навсегда, и этот выбор можно изменить, попробовав разные виды деятельности.

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