Подмосковные перевозчики раздают пассажирам прохладную воду

Сотрудники ЦППК предлагают пассажирам питьевую воду в часы пик, в связи с погодными условиями.
— Ярославский;
— Савеловский;
— Курский;
— Белорусский;
— Павелецкий;
— Киевский.
Также, питьевую воду будут предлагать на станциях: Мытищи, Пушкино, Выхино, Раменское, Подольск, Тушинская, Лобня, Одинцово, Домодедово, Железнодорожная, Нижегородская, сообщает «Радио 1» пресс-служба АО «Центральная ППК».
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Алиса Сергиенко