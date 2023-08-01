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Подмосковные перевозчики раздают пассажирам прохладную воду

01 августа 2023, 13:40

Сотрудники ЦППК предлагают пассажирам питьевую воду в часы пик, в связи с погодными условиями.

Во вторник, 1 августа, в Москве до +28, в связи с чем сотрудники ЦППК будут предлагать питьевую воду пассажирам пригородных поездов на вокзалах:
— Ярославский;
— Савеловский;
— Курский;
— Белорусский;
— Павелецкий;
— Киевский.

Также, питьевую воду будут предлагать на станциях: Мытищи, Пушкино, Выхино, Раменское, Подольск, Тушинская, Лобня, Одинцово, Домодедово, Железнодорожная, Нижегородская, сообщает «Радио 1» пресс-служба АО «Центральная ППК».

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#служба
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Опрос: Идеальная продолжительность отпуска для россиян – более 28 дней
01 августа 2023, 14:53

Фото: istockphoto.com/FTiare

Согласно результатам опроса сервиса по поиску работы SuperJob, большинство россиян назвали идеальной продолжительностью отпуска более 28 дней. Так ответили 25% опрошенных.
А вот 3% россиян считают, что для идеального отпуска достаточно 10 дней.

Как уточняет RT, среди тех, кто отметил, что ему достаточно короткого отпуска для отдыха, большинство молодых людей до 34 лет. И напротив, большинство из тех, кто проголосовал за более длительных отпуск, люди старшего поколения.

Отмечается, что всего в опросе приняли участие 1,6 тыс. человек среди экономически активного населения из всех округов России.

До этого сообщалось, что самым популярным у россиян врачом в первом полугодии этого года стал отоларинголог, у которого 13,4% от общего числа пациентов. Кроме того, в число лидеров вошли такие специалисты, как кардиолог (9,9%), невролог (9,4%), гастроэнтеролог (9,2%), терапевт (9%), дерматовенеролог (9%), акушер-гинеколог (9%).

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#опрос
#общество
#россияне
#отпуск
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Запасы воды в Стамбуле составляют 37% от нормы
01 августа 2023, 14:30

Фото: istockphoto/:9parusnikov

Из-за аномально жаркой погоды запасы воды в Стамбуле сократились до 37% от нормы, что стало минимальным показателем за последние десять лет. Об этом сообщили в управлении по водным ресурсам мэрии турецкого города.
Предыдущие замеры проводились 26 июля. Тогда запасы воды в стамбульских водохранилищах составляли 38,5% от нормативных показателей, передает ТАСС. Самый наименьший уровень воды — всего 4,7% — сегодня, 1 августа, зафиксирован в водохранилище в районе Пабучдере в европейской части Стамбула.

При нормативной заполняемости запасы воды у плотин Стамбула должны составлять 869,7 миллиона кубометров. По состоянию на утро 1 августа они снизились до 320 миллионов кубометров. За сутки в городе было потреблено 3,4 миллиона кубометров воды.

Температура воздуха в Стамбуле на прошлой неделе достигала 40 градусов. В понедельник она снизилась до 30. Как считают синоптики, удушающая жара вернется в город в ближайшие дни. К концу недели температура может превысить 45 градусов.

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#водохранилище
#жара
#синоптики
#температура
#город
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Аксёнов: Ограничения в Керченском проливе не помешают рыболовам
01 августа 2023, 14:11

Фото: iStock/gutaper

Запрет на передвижение маломерных судов по Керченскому проливу не скажется на рыболовах. Об этом сообщил глава республики Крым Сергей Аксёнов.
Он уточнил, что запреты не будут ограничивать рыболовство в Крыму, эти вопросы депутаты решают самостоятельно в индивидуальном порядке.

Аксёнов также подчеркнул, что с момента введения ограничений 28 июля от местных жителей поступило шесть обращений.

Ранее сообщалось, что Минобороны запретило передвижение всех маломерных судов, а именно: прогулочных и парусных судов, надувных плавательных средств, гидроциклов, виндсёрфов и другого вида водного транспорта в Керченском проливе.

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#крым
#ограничения
#водоёмы
#судно
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В Щёлкове новую школу откроют к 1 сентября
01 августа 2023, 14:10

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил ход финального этапа строительства школы в микрорайоне Финский в Щёлкове.
В ходе рабочей поездки губернатора Московской области Андрея Воробьёва в Щёлково в середине весны 2021 года, жители микрорайона Финский обратились к губернатору с просьбой ускорения процесса строительства школы,  сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Микрорайон Финский начал застраиваться в 2008 году, с этого времени построилось 11 многоквартирных домов, еще один дом на завершающем этапе строительства. Таким образом, население микрорайона составляет порядка 5,5 тысяч человек. На такую территорию нет ни одной школы. Застройщик проекта планировал построить школу только в 2025 году. Детям приходилось ходить на учёбу в соседние школы, находящиеся на расстоянии 1-1,5 км от микрорайона. К тому же они сильно переполнены.

Строительство школы началось в августе 2021 года, одновременно с ещё 25 новыми образовательными учреждениями. На сегодняшний день строительная готовность школы составляет 96%. 


«Осталось совсем немного до начала учебного года, учителя, родители начинают возвращаться из отпусков, это всегда хлопотное дело — подготовка к 1 сентября. Знаю, что здесь очень активные жители, которые вовлечены настолько, что даже покраской стен занимались, планировкой школы. Я очень рад вас всех видеть. Мы к 1 сентября в Подмосковье открываем 23 школы по госпрограмме, а всего в этом году — порядка 30. В том числе эту долгожданную школу в микрорайоне Финский. Сейчас строители активно занимаются благоустройством, оснащением кабинетов оборудованием — все это требуем заметного внимания. Ещё 63 школы мы, как и в прошлом году, отремонтируем», — отметил губернатор Андрей Воробьёв.
Специалистам необходимо завершить работы по установке вентиляции, покраске потолков, стен, установить новое ограждение и приступить к озеленению территории школы. 

Все строительные работы завершаться в августе, а уже 1 сентября дети, живущие в микрорайоне Финский, смогут сесть за парты в новой школе. 

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв потребовал от глав муниципалитетов контролировать капремонт школ.

В Подмосковье к 1 сентября заработают почти 130 объектов образования.

Воробьёв: в Подмосковье каждый год ремонтируют около 60 школ.
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#служба
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Московский зоопарк поменял режим работы с 1 августа
01 августа 2023, 14:00

Фото: istockphoto.com/Fotokot197

Московский зоопарк начал работать по новому графику с сегодняшнего дня, 1 августа.
«Посетить зоопарк можно будет с 7:30 до 21:00. Вход на территорию будет открыт до 20:00. Терминалы и дежурные кассы работают с 7:30 до 20:00. Обратите внимание на режим работы входов в зоопарк», — приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы зоопарка.

Отмечается, что в зоопарке работают дополнительные входы.

А на территории Терлецкого лесопарка в Москве обнаружили краснокнижную мраморную бронзовку. Находку зафиксировали специалисты экоцентра Конный двор. Как уточняют «Дни.ру», насекомые не наносят вред природе. По внешнему виду мраморные бронзовки могут напоминать майских жуков.

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#зоопарк
#москва
#животные
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Охранников школ в России будут готовить к отражению вооруженных нападений
01 августа 2023, 13:36

Фото: istockphoto/AndreyPopov

В России для охранников школ и других образовательных учреждений будет проводиться специальная подготовка по отражению террористических угроз и вооруженных нападений. Это следует из данных нового проекта ГОСТа о безопасности организаций образования.
Документ разрабатывался рабочей группой из представителей Ассоциации предприятий безопасности «Школа без опасности» при участии Федерального координационного центра руководителей охранных структур. Проект поддержал Росстандарт, передают «Известия». 

По мнению авторов проекта, новые стандарты подготовки охранников помогут предотвратить инциденты с вооруженными нападениями на образовательные организации. Инициативу также поддержали в комитете Государственной думы по безопасности, где полагают, что такие новые правила должны стать обязательными для всех школ, вузов, техникумов и детских садов.

Новый национальный стандарт будет актуализирован с учетом современного отечественного и зарубежного опыта. Будут добавлены новые требования к подготовке охранников, в том числе в части учений и тренировок по отражению вооруженных нападений и действий при возникновении других нештатных ситуаций.

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#школа
#проект
#правила
#стандарт
#охрана
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Школьник из Химок стал финалистом Всероссийского кубка «Код Будущего»
01 августа 2023, 13:27

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

Ученик химкинской школы «Лига первых» Евгений Сотников стал финалистом Всероссийского кубка «Код Будущего».
Всероссийский кубок «Код Будущего» проводился в Новосибирске в рамках крупнейшего проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2023», сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Химки.

В IT-соревновании приняли участие свыше 300 выпускников федерального проекта «Код Будущего» из 38 регионов России, которые изучили язык программирования Python. На этом языке программирования участники писали коды для беспилотных летательных аппаратов.
 
Финал конкурса проходил на протяжении трех дней.

Химчанин Евгений Сотников стал участником мастер-классов по пилотированию и программированию, а также интенсива «Архипелаг 2023», во время которого познакомился с беспилотными авиационными системами, биотехом и креативной экономикой. 
«Победители проявили свои знания на практике и успешно выполнили поставленные задачи, став лучшими среди равных. Поздравляем ребят и желаем покорения новых вершин, успехов в реализации грандиозных планов — а мы верим, что они уже есть — и ещё больше светлых и красивых побед в будущем!», — рассказал генеральный директор «Мобильного электронного образования» Александр Кондаков. 
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#химки
#победители
#it
#язык
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Опрос Rzeczpospolita: Более половины жителей Польши боятся бойцов группы «Вагнер»
01 августа 2023, 13:10

Фото: istockphoto/Velishchuk

Более половины поляков считают присутствие на территории Белоруссии бойцов ЧВК «Вагнер» потенциальной угрозой безопасности Польши. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, который провела лаборатория IBRiS для польского издания Rzeczpospolita.
Как показал опрос, 50,6% респондентов считают, что нахождение «вагнеровцев» на территории соседнего государства несет в себе потенциальную угрозу безопасности Польши. Из них полную уверенность в этом выразили 28,2% опрошенных, а 22,4% ответили на соответствующий вопрос скорее «да, чем нет». Еще 36,1% респондентов не видят в присутствии ЧВК «Вагнер» в Белоруссии никакой угрозы.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявлял, что располагает сведениями о выдвижении «вагнеровцев» в район Сувалкского перешейка недалеко от белорусского Гродно. Он выражал уверенность, что бойцы «Вагнера» будут помогать нелегальным мигрантам на территорию Польши, а также сами переходить границу под видом нелегалов.

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#опрос
#министр
#вагнер
#чвк
#польша
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Врачи ввели актрису Ирину Мирошниченко в медикаментозную кому
01 августа 2023, 12:32

Фото: istockphoto/PatrikSlezak

Ирине Мирошниченко стало плохо 24 июля. Сначала 81-летняя народная артистка России лечилась дома, но когда она стала хрипеть и задыхаться, а температура поднялась до 40, пришлось вызвать скорую помощь.
В больнице Мирошниченко пережила остановку сердца. Кардиологи сумели восстановить сердцебиение, но состояние знаменитости остается крайне тяжелым, сообщает телеграм-канал  «112». У нее диагностировано тяжелое поражение клапана сердца, а также фоновые осложнения, среди которых пневмония, тромбоз, фибрилляция и сепсис.

Врачи подключили артистку к аппарату искусственной вентиляции легких. Во время подключения у нее нарушился ритм сердца, и медикам пришлось экстренно спасать ее с помощью массажа сердца и дефибрилляции. В настоящее время Ирина Мирошниченко введена в медикаментозную кому, динамика ее состояния оценивается как отрицательная.

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#врачи
#пневмония
#сердце
#кома
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Подмосковье ищет медработников