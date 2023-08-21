Подмосковные правоохранители обеспечат безопасность на школьных линейках 1 сентября

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Для обеспечения охраны общественного порядка будет задействовано достаточное количество личного состава, включая сотрудников частных охранных организаций плюс казачество. Перед 1 сентября перекроем на ночное время учебные заведения с целью недопущения какого-либо вандализма», – сказал Гержик на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.Он добавил, что во всех подмосковных образовательных учреждениях имеются тревожные кнопки с выводом на пульт охраны. Будет усилено патрулирование на дорогах, ведущим к школам, детсадам и колледжам. Правоохранительные органы организуют дополнительные наряды.
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