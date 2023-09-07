Подмосковные росгвардейцы проверили безопасность избирательных участков

Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области
Росгвардейцы проверили видеокамеры, металлодетекторы и средства охраны, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
Пристальную проверку специалистов прошли кнопки вызова экипажей групп задержания вневедомственной охраны. Также, сотрудники Росгвардии проверили всех жителей, проживающих недалеко от избирательных участков и имеющих гражданское оружие.
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